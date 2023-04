Quién era Len Goodman, el exjurado de Dancing With the Stars que murió a los 78 años

escuchar

Len Goodman, el famoso juez de Dancing With the Stars y Strictly Come Dancing, murió a los 78 años. El exbailarín de salón británico, quien previamente fue diagnosticado de cáncer de huesos, perdió la vida rodeado de su familia el sábado 22 de abril en un hospicio en Tunbridge Wells, en el condado de Kent.

Según confirmó este lunes su representante Jackie Gill a la cadena británica BBC, Goodman murió en paz: “Un esposo, padre y abuelo muy amado que la familia, los amigos y todos los que lo conocieron lo extrañarán mucho”.

La estrella británica fue un pilar como juez de Dancing With the Stars desde 2004 y hasta 2016. Además, se desempeñó como miembro del jurado de la adaptación estadounidense transmitida por la cadena ABC de 2005 a 2022. Su última aparición fue en el estreno de la temporada 31 en la plataforma de streaming Disney+, en otoño pasado.

Len Goodman fue muy respetado por sus críticas duras y análisis directos en Dancing With the Stars @tessdaly/Instagram

El bailarín se formó una reputación respetada por sus críticas duras y análisis directos, pero amables. También, fue conocido por la manera en la que anunciaba su calificación y sus discursos.

El director general Tim Davie lo calificó como un “maravilloso artista que fue adorado por millones”. “Atraía a todas las edades y se sentía como un miembro de la familia de todos”, expresó, y agregó: “Len estuvo en el corazón mismo del éxito de Strictly”.

Por su parte, la presentadora del programa Claudia Winkleman se despidió de su excompañero de set con un breve mensaje en Twitter: “Estoy muy triste por Len. Era único, un hombre brillante y amable. Lleno de brillo, calidez e ingenio. Envío todo el amor a su familia y amigos”.

Finalmente, la coanfritriona, Tess Daly, escribió en Instagram que Goodman fue “un hombre hermoso, genuino, cálido y humilde y que dejó huella en todas las personas que conoció”. Y añadió: “Nunca olvidaré lo bien que nos lo pasábamos en el plató, su amor y pasión por el baile y esa maravillosa sonrisa descarada que iluminaba la pantalla. Nunca fuiste un siete para mí, Len, siempre fuiste un 10 (…) Descansa en paz”.

Los inicios de su carrera

Goodman creció en el oeste de Londres y empezó su carrera como bailarín a los 19 años después de que su médico le dijera que sería un buen ejercicio para su pie lesionado, según detalló la BBC. A lo largo de sus primeros años, el artista ganó el Campeonato Británico. Luego, se convirtió en maestro y abrió The Goodman Dance Academy, su propia escuela de baile.

También fue homenajeado con The Carl Alan Award, un reconocimiento que se les da a las personas más destacadas que contribuyen a la danza.

La última aparición de Len Goodman ocurrió tras el estreno de la temporada 31 de Dancing With the Stars en Disney+ @jmanrara/Instagram

En 2009, Goodman fue tratado por cáncer de próstata. A través de Melanoma Fund del Reino Unido, en 2020, reveló que se había sometido a una cirugía por un melanoma facial.

Además de su papel como juez, colaboró en varios proyectos, como la serie Partners in Rhyme( 2017), el documental Holiday of My Lifetime with Len Goodman (2014) y el programa Dancing Cheek to Cheek: An Intimate History of Dance (2014).

LA NACION