Quién es Héctor Parra, el actor mexicano condenado por corrupción de menores

escuchar

El actor mexicano Héctor Parra fue condenado a diez años y seis meses de prisión por el delito de corrupción de menores, después de que una de sus dos hijas lo acusó en 2019 y de que fue detenido en 2021 en la Ciudad de México. El caso ha confrontado a la opinión pública que, desde hace meses, discute sobre los testimonios que surgieron tanto a favor como en contra de la reputación del artista.

Alexa Parra Hoffman, hija del actor y de la actriz Ginny Hoffman, señaló públicamente a su padre por comportamientos abusivos y finalmente la justicia mexicana determinó su responsabilidad, por la que deberá pagar la máxima condena para esta falta.

Héctor Parra y su hija Daniela en una de las últimas fotografías antes de ser detenido en 2021 @hectorparrag / Instagram

“Celebramos la sentencia dictada el día de hoy, que condenó a Héctor Parra. Esta sentencia representa un avance en la búsqueda de justicia para Alexa y para todas las niñas y niños que han sufrido violencia sexual en sus espacios familiares”, expresó Olivia Rubio, la abogada defensora de Alexa en un comunicado referido por los medios locales.

En su reacción ante el anuncio de la condena, la defensa también reconoció que quedada un largo camino por recorrer para lograr la reparación integral del daño y reiteró el compromiso de seguir apoyando a Alexa Parra en su proceso de sanación.

Mientras tanto, la otra hija del actor, Daniela Parra, se ha mantenido firme en la defensa de su padre desde que comenzó el proceso y después de conocerse la sentencia se manifestó a través de Twitter @DannielaPr: “¿Y se preguntan si hay corrupción? (...)”. Además, la abogada de Héctor Parra, Samara Ávila, reconoció que lo informado el jueves por la noche “no eran buenas noticias”. Al tiempo que explicó que como parte de la pena se le impuso un pago por concepto de reparación de daños por el equivalente a unos US$11.000

“Lamentablemente fue así, no concluye todo aquí, es una resolución ante esta sentencia, tenemos otros recursos: de apelación y de amparo. Mi cliente respeta esta resolución, pero no está conforme”, declaró la abogada para la revista TVyNovelas, donde también explicó que la sentencia no se puede computar por libertad bajo fianza.

Héctor Parra fue detenido en junio de 2021 tras las graves acusaciones de una de sus hijas @hectorparrag / Instagram

¿Quién es Héctor Parra?

Héctor Parra, nacido el 8 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México, ganó fama en la década de los 90, por sus apariciones tanto en producciones de cine como en televisión. En sus inicios estuvo en varias telenovelas producidas por la cadena Televisa como Cicatrices del alma (1986) y La pícara soñadora (1991), sí como dramas populares como Mujer, casos de la vida real y Lo que callamos las mujeres.

Uno de los momentos que impulsó la carrera actoral de Héctor Parra ocurrió en 1998, cuando interpretó el personaje del abogado Juan Manuel Montesinos en la exitosa producción La ursurpadora. Su versatilidad le permitió interpretar una amplia gama de personajes, desde villanos hasta papeles en melodramas infantiles como Luz Clarita (1996), Carita de ángel (2000) y Cómplices al rescate (2002).

En cuanto a su vida personal, Parra ha tenido varias relaciones amorosas, entre las que destaca el romance con la actriz Ginny Hoffman, con quien no se casó, pero tuvieron una hija que en 2019 habría detonado el escándalo con revelaciones a una revista de celebridades.

LA NACION