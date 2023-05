Chiquibaby dio detalles de su regreso a Despierta América

escuchar

Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, parece regresar poco a poco a la que fue su primera casa multimedia: Univision. Después de haber dejado Telemundo, en 2022, no tomó un rumbo definido. Sin embargo, con el pasar de los meses se conocieron detalles de los nuevos proyectos de la conductora con la compañía estadounidense que la vio crecer. Entre sus colaboraciones más recientes estuvo su aparición en el programa Despierta América, aunque al parecer solo se trató de algo temporal.

Luego de su salida, la originaria de México se dedicó únicamente a su programa de radio, El show de Chiquibaby, que tiene ocho años al aire, e hizo una alianza con TelevisaUnivision para que este se transmitiera a través de sus plataformas. Sin embargo, fue hasta ahora que realmente se notó su regreso y colaboración con esta empresa, dado que la invitaron a presentar algunas emisiones de Despierta América.

Chiquibaby se mostró cómoda con el elenco de Despierta América @chiquibabyla/Instagram

Chiquibaby apareció en la pantalla chica el 18, 19 y 22 de mayo, y fue muy bien recibida por el público. Además, ella también la pasó de maravilla, dado que recordó viejos tiempos de cuando era colaboradora de ese show. Sus comienzos en la televisión estadounidense fueron como colaboradora de Despierta América. “Definitivamente uno se acostumbra facilísimo a no levantarse temprano, pero cuando te levantas para hacer lo que te gusta, lo haces con mucha ilusión”, comentó para People.

En sus declaraciones, se dijo feliz de haber vuelto, sobre todo en la compañía que algún día fue como su segunda casa: “De verdad que disfruto mucho mi trabajo, siempre lo he disfrutado y el poder regresar a la televisión en sí y poder tener ese contacto con mi público me da una gran satisfacción. Me siento muy bendecida por la invitación”.

Por otro lado, expresó que desde el primer instante en el que pisó el foro sintió como si el tiempo no hubiese transcurrido y como si ella todavía formara parte del matutino. “¿Si me sentía rara? Te soy honesta, no. Es algo muy curioso porque a pesar de que yo estuve ocho años en Telemundo, conozco a todo el equipo de Despierta América, trabajé con todo el equipo en algún momento, entonces de verdad que me sentí como que si nunca me hubiera ido. Lo puedo describir como cuando tienes un amigo muy buen amigo y lo ves cada tres años y lo ves como que si lo hubieras visto ayer”, aseveró para el mismo medio.

Chiquibaby ha asistido a los eventos oficiales de TelevisaUnivision @chiquibabyla/Instagram

¿Chiquibaby volverá definitivamente a Despierta América?

Respecto a lo que le espera para el futuro, la mamá de Capri Blue admitió que le encantaría estar nuevamente en el programa, pero no aseguró nada. “Por ahora he estado como cohost del show los días que me han invitado y yo abierta a que me inviten las veces que quieran, así que espero me vean más seguido por ahí”, aclaró.

También afirmó que por ahora está enfocada en El show de Chiquibaby, pero que no se cierra a ninguna posibilidad: “Este es uno de los proyectos que tenemos en mente para trabajar con TelevisaUnivision en todas las plataformas que sean posible... Yo siempre estoy abierta por si algo se presenta en el futuro cercano, pero eso el público y Dios dirán”.

LA NACION