Quién es Jen Pawol, la umpire estadounidense que hará historia al debutar en las Grandes Ligas de béisbol

Jen Pawol se convertirá en la primera mujer en arbitrar un partido oficial de temporada regular en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) cuando debute en la serie entre los Miami Marlins y los Atlanta Braves. La ampáyer estará en las bases este sábado 9 de agosto, mientras que dirigirá desde el plato el domingo en el Truist Park.

Cómo será el debut de Jen Pawol en la MLB

De acuerdo a CBS News, un portavoz de la MLB confirmó que Jen Pawol participará en la doble jornada del sábado y será la umpire principal el domingo en Atlanta. A sus 48 años, y tras ocho temporadas en las Ligas Menores, tendrá la oportunidad de marcar un hito en el béisbol profesional de Estados Unidos.

Pawol dirigirá desde las bases el sábado y desde el plato el domingo en el Truist Park, según confirmó un vocero de la MLB Jeff Roberson - AP

Oriunda de Nueva Jersey, Pawol jugó al sóftbol en la Universidad de Hofstra, donde obtuvo una beca deportiva. En 2024, se convirtió en la primera mujer en arbitrar entrenamientos de primavera desde 2007, cuando participó del partido inaugural de la Grapefruit League entre los Houston Astros y los Washington Nationals.

“Este logro histórico en el béisbol es un reflejo del trabajo arduo, la dedicación y el amor de Jen por el juego”, dijo el comisionado de béisbol Robert Manfred Jr. en un comunicado.

En esa misma línea, concluyó: “Se ha ganado esta oportunidad y estamos orgullosos del fuerte ejemplo que ha dado, especialmente para todas las mujeres y niñas que aspiran a ocupar roles dentro del campo”.

El camino de Jen Pawol hasta llegar a la MLB

Antes de llegar al béisbol profesional, Pawol se destacó como jugadora de sóftbol y de fútbol en Nueva Jersey. En específico, representó a la West Milford High School durante tres temporadas en cada disciplina. Luego, en 2001, integró la selección nacional femenina de béisbol.

Una vez en la Universidad de Hofstra, la eligieron en tres temporadas para el equipo ideal de conferencia. Tras graduarse, Pawol cursó una maestría y tomó clases de certificación docente en Nueva York mientras seguía vinculada al deporte.

En 2024, Pawol se convirtió en la primera mujer desde 2007 en arbitrar partidos de entrenamiento de primavera de MLB Eva Russo - Richmond Times-Dispatch

El momento en el que Pawol decidió dedicarse al arbitraje

Pawol encontró su vocación como umpire mientras participaba en partidos informales en su comunidad. “No me sentía realmente satisfecha. Después de una gran carrera competitiva, solo jugar localmente no me llenaba. Recuerdo haber mirado al árbitro y pensar: ‘Creo que es eso. Tengo que intentarlo’”, comentó.

En 2010, comenzó a arbitrar sóftbol de la Asociación Nacional de Atletas Colegiados (NCAA, por sus siglas en inglés) y se mantuvo en esa función hasta 2016. Durante ese tiempo, asistió a un campamento de prueba de la MLB y fue aceptada en la Umpire Training Academy en Florida.

En 2016, debutó como árbitra profesional en la Gulf Coast League. También impartió justicia en juegos de los entrenamientos de primavera en 2024 y 2025. “Cuando empecé a arbitrar, entendí que esto es lo mío. No puedo explicarlo. Está en mi ADN”, enfatizó.

El rol de las mujeres en el arbitraje de deporte de Estados Unidos

El béisbol sigue a otras ligas de Estados Unidos que ya incluyeron mujeres como oficiales de juego:

En la NBA , Violet Palmer fue la primera mujer árbitra: debutó en 1997.

, fue la primera mujer árbitra: debutó en 1997. En la NFL, Sarah Thomas se convirtió en oficial de campo en 2015.

Aunque la NBA, NFL y el fútbol internacional ya rompieron barreras de género, Pawol es la primera en hacerlo en la MLB Jeff Roberson - AP

La NHL, en cambio, aún no incorporó mujeres como árbitras en partidos oficiales. Por otro lado, en el fútbol internacional, Stéphanie Frappart dirigió un partido de la Copa Mundial en 2022. Mientras que, en Inglaterra, Rebecca Walsh debutó en la Premier League en diciembre de 2023.

De esta forma, Pawol no solo hará historia en las Grandes Ligas este fin de semana, sino que también abre una puerta para futuras generaciones. Su incorporación a la MLB representa un paso firme hacia una liga más inclusiva y diversa.