Quién es la artista paquistaní que llenó de brillo a Messi

escuchar

Argentina conquistó el Mundial de Qatar 2022 y Lionel Messi se convirtió en protagonista al conseguir el título que le faltaba para ser considerado entre los mejores jugadores de todos los tiempos, de acuerdo con los estándares de la afición al fútbol.

El futbolista argentino se ganó el corazón de la gente alrededor del mundo en su paso por un Barcelona que marcó época. Su carácter en la cancha, la simpatía fuera de ella, sumado al gran talento con el balón, han roto las fronteras entre países para unirse a celebrar el campeonato que enalteció a Messi.

Shakeel felicitó a Argentina y calificó a Messi como GOAT @sarashakeel - @sarashakeel

Una prueba de la devoción que ha generado está en el arte de Sara Shakeel, una mujer paquistaní que decidió llenar de brillo a la estrella de la selección argentina.

Después de que publicaron las primeras imágenes de Messi con el trofeo de campeón, Shakeel puso manos a la obra y cubrió con “cristales” tres postales que quedarán para la historia. “Congratulations Argentina, you GOAT it!”, escribió al pie de la publicación para destacar la condición de GOAT: Greatest Of All Time del jugador.

Sara tiene alrededor de un millón de seguidores en Instagram, donde publica las imágenes de objetos y personalidades de la cultura pop intervenidos por destellos, cristales y arcoiris. Entre las celebridades que la han inspirado, están Rihanna, Kendall Jenner, Beyoncé, The Weeknd, Britney Spears, Adele, incluso la joven activista Greta Thunberg tiene un lugar en su galería.

A propósito del Mundial, la artista diseñó imágenes motivadas por la hazaña de Marruecos y también celebró la participación de Cristiano Ronaldo con un mensaje: “Tu nombre vive para siempre”. En ese espacio, Shakeel explicó por qué le gusta el fútbol: “Después de casarme con un entusiasta del fútbol, he llegado a amar y respetar este juego en un nivel completamente nuevo”.

Sara Shakeel estudiaba negocios, abandonó la carrera para entregarle cuatro años de su vida a la formación como dentista. Sin embargo, encontró su pasión en el arte y en las redes sociales el vehículo para impulsarlo. La mujer paquistaní no solo llena con brillo imágenes digitales, también piezas reales con cristales Swarovski.

En 2019, saltó a la fama internacional al convertirse en “la artista que da brillo a las estrías”, precisamente por publicar varias fotografías que buscaron resignificar la aparición de dichas marcas en el cuerpo de las personas, sumándose al movimiento de “body positive”.

“Para mi todo se trata de transmitir emociones, y no hay mejor forma de comunicarlas que a través del brillo de los cristales, tan atractivos, brillantes y de todos los colores”, ha explicado sobre su proceso artístico.

Shakeel también celebró a Messi y Argentina cuando ganaron la Copa América @sarashakeel - @sarashakeel

El trabajo de Shakeel se ha vuelto tan popular que le ha valido conseguir colaboraciones con marcas como Lâncome, Mercedes Benz, Nars, BMW.

“No tengo formación artística, nadie en mi familia es artista, de hecho, son ingenieros, médicos, pilotos y profesores. Desde muy joven me dijeron que no había ninguna posibilidad de que ingresara a una escuela de arte para seguir esa línea de trabajo...”, explicó en una entrevista para Forbes, donde la calificaron como “la artista original del cristal”.

LA NACION