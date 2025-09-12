Quién fue el familiar que entregó a Tyler Robinson, el acusado de dispararle a Charlie Kirk

La detención de Tyler Robinson, el principal sospechoso del asesinato del militante Charlie Kirk, se concretó el jueves por la noche en Utah. La rendición del joven de 22 años ocurrió tras la intervención de su círculo íntimo, que lo identificó a partir de imágenes difundidas por el FBI y facilitó el contacto con las autoridades locales.

El rol del padre y un pastor en la detención

El padre de Robinson lo reconoció en las imágenes del sospechoso publicadas por las autoridades federales y le pidió que se entregara. La información, difundida por la agencia AP a partir del testimonio de un agente policial anónimo, detalla que el joven inicialmente se negó a la solicitud de su progenitor.

El padre del acusado lo identificó a partir de las imágenes difundidas por el FBI

Frente a la negativa, el padre buscó la asistencia de un pastor de jóvenes. Este líder religioso medió en la situación y finalmente ayudó a Robinson a coordinar su entrega a la policía estatal y local en el condado de Washington.

El gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox, confirmó en una conferencia de prensa que un familiar del acusado contactó a un amigo, quien a su vez alertó a las autoridades. Este familiar les comunicó que el joven había confesado o insinuado su participación en el asesinato.

El gobernador Spencer Cox confirmó que un familiar delató al sospechoso ante las autoridades PATRICK T. FALLON� - AFP�

Qué cargos enfrenta Robinson y dónde está detenido

Tyler Robinson quedó bajo custodia cerca de las 22 h. del jueves. El director del FBI, Kash Patel, informó que el joven se encuentra detenido en la cárcel del condado de Utah, al sur de Salt Lake City. Los registros penitenciarios compartidos con el periódico The Washington Post indican que enfrenta al menos tres cargos graves.

El principal es el de homicidio agravado. También se le imputan cargos por obstrucción a la justicia y por tenencia de armas. Las autoridades de Utah, incluido el gobernador Cox, adelantaron su intención de solicitar la pena de muerte para el responsable del crimen una vez que concluya el proceso judicial.

Así escapó el asesino de Charlie Kirk

Los mensajes en las municiones y el posible móvil del crimen

Los investigadores hallaron el rifle utilizado en el ataque cerca de la escena del crimen. Se trata de un Mauser modelo 9836 con mira telescópica. Junto al arma encontraron municiones sin disparar con mensajes de tinte antifascista. Uno de ellos decía “¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!”. Otro contenía una estrofa de la canción de la resistencia italiana Bella Ciao: “Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao”.

Un tercer mensaje decía “Si lees esto, eres gay LMAO”, un acrónimo popular en comunidades de juegos online. El casquillo disparado también tenía una inscripción: “Notas, protuberancias, ¡ay! ¿Qué es esto?”, otra frase vinculada a ese ámbito digital.

"¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!" era uno de los mensajes en las municiones halladas

Familiares de Robinson declararon que, antes del tiroteo, el joven les comentó que Kirk visitaría un campus universitario y afirmó que el activista “estaba lleno de odio”. Las autoridades creen que Robinson actuó solo.

La reacción de Donald Trump y el pedido de pena de muerte

El presidente Donald Trump fue el primero en confirmar la detención del sospechoso durante una entrevista en el programa Fox and Friends este viernes por la mañana. “Básicamente, alguien muy cercano a él lo delató”, afirmó el mandatario, en referencia al rol de la familia. Trump se mostró contundente sobre el futuro del acusado. “Me imagino que será declarado culpable. Y espero que reciba la pena de muerte”, expresó.

Disparan a Charlie Kirk en el cuello

En su red social Truth Social, rindió un homenaje a Kirk, un estrecho aliado político. “¡Todos querían a Charlie!”, escribió junto a una fotografía de ambos. El vicepresidente JD Vance también agradeció a las fuerzas de seguridad por la captura. “Esta mañana dimos un gran paso para lograr justicia para Charlie y su familia. Gracias a Dios por ello”, publicó en sus redes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.