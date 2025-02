Real ID: ¿los menores de edad necesitan la identificación para viajar en Estados Unidos?

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) es una de las agencias que seguirá los lineamientos de la ley Real ID y solicitará una identificación aceptable a los viajeros. Por ello, una duda que ha surgido entre los pasajeros es qué pasará con los menores de edad y si ellos también la necesitan para viajar.

¿Los niños necesitan una Real ID para viajar en EE.UU.?

La fecha límite, que dispuso el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), para presentar las licencias de conducir y tarjetas de identificación con el propósito de abordar un vuelo dentro de Estados Unidos es el 7 de mayo de 2025.

La Real ID se implementó para una mayor seguridad nacional en caso de vuelos y otros propósitos Facebook TSA

Con el día cada vez más cercano, comienzan a surgir preguntas acerca de quiénes deben obtener una identificación que cumpla con la ley federal, como es el caso de los niños. Al respecto, la TSA señala que no se exige que los menores de 18 años presenten una Real ID cuando viajan con un acompañante, pero el adulto sí deberá presentar un documento aceptable.

Además, la agencia recomiendan comunicarse con la aerolínea para saber si tiene algún requisito específico que deba cumplir el menor para abordar un avión y poder viajar.

Documentos aceptados por la TSA para subir a un avión

La TSA señala que hasta la implementación total de Real ID, el DHS y otras agencias aceptarán en los puntos de control de seguridad del aeropuerto, para fines de identificación, todas las licencias de conducir y tarjetas emitidas por los estados que cumplen con las normas, así como otros documentos.

Los pasajeros mayores de 18 años deben mostrar una identificación válida en el punto de control del aeropuerto para poder viajar en avión y estos son los documentos aceptados:

Licencia de conducir o identificación emitida por el estado

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente (green card)

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal/tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas (ETC).

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de identificación de trabajador de transporte

Credencial de marino mercante de Estados Unidos

Tarjeta de identificación sanitaria para veteranos (VHIC)

Las licencias de conducir mejoradas emitidas por el estado son aceptables para verificar la identidad en un punto de control de la TSA TSA

El DHS señala que las licencias de conducir mejoradas (EDL, por sus siglas en inglés) emitidas por los estados de Michigan, Minnesota, New York, Vermont y Washington son documentos aceptables para cruzar la frontera y alternativas para fines federales oficiales.

Las tarjetas que sí cumplen con la ley Real ID están marcadas con un distintivo en la parte superior derecha, que puede ser una estrella en dorado o negro, o un oso, solo para el caso de las expedidas en California.

¿Qué pasa si no tengo una Real ID para volar?

Después de esa fecha, las tarjetas que no cumplan con la norma no se aceptarán para fines federales, por lo que no se podrán utilizar para ingresar a instalaciones del gobierno o abordar un vuelo nacional, a menos que tengan otra forma de acreditación, como un pasaporte estadounidense.

La Ley Real ID establece estándares mínimos de seguridad para la emisión de las licencias de conducir y tarjetas de identificación Visit Philadelphia

La TSA advierte que los viajeros que no tengan una credencial emitida por el estado que cumpla con los requisitos u otra forma de identificación aceptable pueden esperar demoras cuando lleguen al punto de control de seguridad. Además, un agente puede pedir que se complete un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de información como nombre y dirección actual.