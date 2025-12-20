Recaudan casi US$2 millones para que un veterano del Ejército pueda dejar de trabajar en EE.UU.

Un gesto de solidaridad sin límites. Un veterano de 88 años recibió más de un millón y medio de dólares, recaudado de donativos, para poder vivir retirado. El hombre, residente de Detroit (Michigan), trabaja cinco días a la semana en un supermercado para recibir su jubilación.

La historia del veterano de 88 años que recibió un donativo millonario para su jubilación

El creador de contenido Samuel Weidenhofer acudió a un supermercado de Detroit y fue atendido por Ed Bambas, un veterano del Ejército que tiene 88 años y no pudo retirarse debido a una situación en la que perdió su pensión. Su historia conmovió a todos y se recaudaron US$1,9 millones.

Ed Bambas, un veterano estadounidense de 88 años, recibió una donación millonaria y se emocionó

Bambas perdió su pensión y su seguro médico cuando se jubiló de la empresa para la que trabajaba en 1999. Según contó, la compañía de General Motors cayó en quiebra en 2012 y sus ingresos desaparecieron.

Así, el hombre se sumergió en deudas y tuvo que empeñar la mayoría de sus pertenencias. Su esposa estaba enferma y el hombre tuvo que afrontar severos gastos, mientras atravesaba el duelo por su fallecimiento.

“A pesar de todo, Ed se presenta cada día en el trabajo con una dignidad silenciosa, fortaleza y perseverancia", escribió Weidenhofer en una publicación de GoFundMe, que creó con el objetivo de llamar a la solidaridad de la población para ayudar al hombre a retirarse del mercado laboral.

El sitio web recibió 66.552 donativos por un valor de US$1.926.010, además de miles de comentarios de apoyo y empatía por la situación del veterano. Bambas recibió un cheque de US$1.771.406, tras deducir los cargos de la plataforma y otros impuestos.

“Su historia es un recordatorio contundente de que demasiados de nuestros adultos mayores, especialmente los veteranos, enfrentan desafíos enormes solo para sobrevivir", expresó el joven.

Ed Bambas cumplirá su sueño de retirarse tras recibir una suma millonaria GoFundME

Qué hará el veterano de 88 años con la donación millonaria que se recaudó

Bambas posee una deuda de entre US$225 mil y US$230 mil que contrajo con los cuidados médicos de su esposa. El hombre reveló que no dejó su trabajo porque no quería arrastrar esa carga a sus familiares.

Con la entrega del dinero, Ed no solo podrá jubilarse, sino que saldará su deuda y, además, tendrá la oportunidad de visitar a su hermano y a su esposa, quienes tienen cáncer y cuyos gastos de traslado no podía cubrir.

El influencer le entregó el cheque millonario al veterano para que pueda retirarse Instagram/itssozer

“Cada dólar recaudado irá directamente a apoyarlo: ayudar con sus gastos de vida, atención médica y esas pequeñas alegrías que hacen que la vida sea significativa", expresó Samuel. Y añadió: “Ed luchó por su país, trabajó toda su vida y, ahora, es nuestro turno de luchar por él”.

La emoción del veterano estadounidense al recibir más de un millón y medio de dólares

La emoción de Ed Bambas fue significativamente visible cuando Weidenhofer le entregó el cheque con la cifra millonaria que fue recaudada entre todos los colaboradores. “Él lloró, todos lloramos. Y su vida cambió para siempre", sentenció.

De hecho, según el influencer, se trató de una de las recaudaciones más grandes de la plataforma web.

En tanto, el hombre también recibió apoyo para establecer un fideicomiso para él y para su familia, a través de una estructura legal correcta, con servicios gratuitos sin cargo. Bambas, en medio de la sorpresa, no pudo expresar con palabras lo agradecido que se sintió.