Récords para el Dow Jones y el S&P 500 por la caída de Oracle

La Bolsa de Nueva York cerró el jueves con resultados dispares, ya que el mal desempeño de Oracle hizo que los inversores huyeran de los valores tecnológicos.

El índice Nasdaq perdió 0,25%, mientras que el Dow Jones (+1,34%) y el ampliado S&P 500 (+0,21%) alcanzaron nuevos récords al cierre, con 48.704,01 y 6.901,00 puntos, respectivamente.

El índice Russell 2000, que agrupa a 2.000 pequeñas y medianas empresas, también se movió cerca de sus máximos.

"Todos los sectores avanzaron, con excepción de los valores tecnológicos, que sufrieron un revés tras la publicación de un informe trimestral decepcionante por parte de Oracle", explicó José Torres, de Interactive Brokers.

El gigante de la informática en la nube cayó al cierre de la jornada un 10,82%, lo que supone una pérdida de unos $70.000 millones de capitalización bursátil.

Oracle, que se ha endeudado para situarse entre los líderes en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), registró una facturación trimestral de $16.060 millones, un aumento del 14% interanual, por debajo de las expectativas del mercado.

"Todavía existe mucho recelo respecto a la viabilidad y la rentabilidad de algunos de los planes de inversión" de los gigantes de la IA, comentó a la AFP Dave Grecsek, de Aspiriant.

El resultado de Oracle "asestó un golpe al sector de la IA", dijo Patrick O’Hare, analista de Briefing.com, al igual que a grandes empresas de semiconductores como Nvidia (-1,55%), Broadcom (-1,60%) y Micron (-1,99%).

En cambio, el resto del mercado se vio aupado por la reducción de tasas anunciada por la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) el miércoles, apuntó Dave Grecsek.

La institución concluyó la víspera su última reunión del año con un recorte de los tipos de interés de un cuarto de punto, el tercero consecutivo, para dejarlos en un rango de entre el 3,50% y el 3,75%.