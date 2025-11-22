Resultado de la clasificación del GP de Las Vegas y parrilla de salida

. Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 disputada el viernes por la noche:

- Clasificación de la Q3

1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:47.934 POLE POSITION

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:48.257

3. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:48.296

4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:48.803

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:48.961

6. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:49.062

7. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:49.466

8. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:49.554

9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:49.872

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:51.540

- Eliminados en la Q2

11. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:52.781

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:52.850

13. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:52.987

14. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:53.094

15. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:53.683

- Eliminados en la Q1

16. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:56.220

17. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:56.314

18. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:56.674

19. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:56.798

20. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:57.115

Nota: La hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los coches que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los 10 mejores de la Q2 luchan por la 'pole position' durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).

. Parrilla de salida del GP de Las Vegas (domingo a partir de las 04H00 GMT):

- Primera línea:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (NED/Red Bull)

- Segunda línea:

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

George Russell (GBR/Mercedes)

- Tercera línea:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

- Cuarta línea:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

- Quinta línea:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

- Sexta línea:

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

- Séptima línea:

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

- Octava línea:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

- Novena línea:

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

- Décima línea:

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

