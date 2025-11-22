Resultado de la clasificación del GP de Las Vegas y parrilla de salida
Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 disputada el...
- 1 minuto de lectura'
. Resultado de la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 disputada el viernes por la noche:
- Clasificación de la Q3
1. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:47.934 POLE POSITION
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:48.257
3. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:48.296
4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:48.803
5. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:48.961
6. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:49.062
7. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:49.466
8. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:49.554
9. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:49.872
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:51.540
- Eliminados en la Q2
11. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:52.781
12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:52.850
13. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:52.987
14. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:53.094
15. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:53.683
- Eliminados en la Q1
16. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:56.220
17. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:56.314
18. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:56.674
19. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:56.798
20. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:57.115
Nota: La hora de las clasificaciones está dividida en tres partes. Los coches que marcan los 15 mejores tiempos durante los 18 minutos de la primera tanda (Q1) pasan a la segunda (Q2), que dura 15 minutos. Los 10 mejores de la Q2 luchan por la 'pole position' durante los 12 minutos de la tercera tanda (Q3).
. Parrilla de salida del GP de Las Vegas (domingo a partir de las 04H00 GMT):
- Primera línea:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Max Verstappen (NED/Red Bull)
- Segunda línea:
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
George Russell (GBR/Mercedes)
- Tercera línea:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
- Cuarta línea:
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
- Quinta línea:
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
- Sexta línea:
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
- Séptima línea:
Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
- Octava línea:
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
- Novena línea:
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
- Décima línea:
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
./bds/mcd
- 1
Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó el certamen de belleza en Tailandia
- 2
Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. desde Florida
- 3
El ejercicio que es 6 veces más efectivo que caminar contra las enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio
- 4
“Type 1 Original Design Vintage”: los cinco centavos con la cara de Jefferson que podría valer más de US$32.000