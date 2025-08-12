Resultados del martes en el Masters 1000 y el WTA 1000 de Cincinnati
A continuación, los resultados del martes en el Abierto de Cincinnati de tenis, de categoría...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
A continuación, los resultados del martes en el Abierto de Cincinnati de tenis, de categoría Masters 1000 masculino y WTA 1000 femenino:
-- Hombres
- Tercera ronda
Federico Comesaña (ARG) derrotó a Reilly Opelka (USA) 6-7 (4/7), 6-4, 7-5
Andrei Rublev (RUS/N.9) a Alexei Popyrin (AUS/N.21) 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 7-5
Luca Nardi (ITA) a Jakub Mensík (CZE/N.16) 6-2, 2-1 y abandono
Carlos Alcaraz (ESP/N.2) a Hamad Medjedovic (SRB) 6-4, 6-4
-- Mujeres
- Tercera ronda
Ella Seidel (GER) derrotó a McCartney Kessler (USA/N.29) 6-4, 2-6, 7-6 (8/6)
Jasmine Paolini (ITA/N.7) a Ashlyn Krueger (USA/N.26) 7-6 (7/2), 6-1
Barbora Krejcíková (CZE) a Iva Jovic (USA) 6-4, 3-6, 6-2
Coco Gauff (USA/N.2) a Dayana Yastremska (UKR/N.32) no se presentó
Otras noticias de Masters 1000 de Cincinnati
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Cuánto cuesta en Estados Unidos el Toyota Corolla Cross en 2025
- 2
California vs. Florida: cómo reaccionó cada estado frente a la orden de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento
- 3
Quién es la nueva miss República Dominicana: representará al país en el Miss Universo 2025
- 4
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 11 al 15 de agosto