Resultados del miércoles en el Abierto de EEUU de tenis

A continuación, los resultados del miércoles en el Abierto de Estados Unidos, último torneo de Grand Slam del año:

-- Hombres

- Segunda ronda

Zizou Bergs (BEL) derrotó a Jack Draper (GBR/N.5): no se presentó

Novak Djokovic (SRB/N.7) a Zachary Svajda (USA) 6-7 (5/7), 6-3, 6-3, 6-1

Tomás Machac (CZE/N.21) a João Fonseca (BRA) 7-6 (7/4), 6-2, 6-3

Jérôme Kym (SUI) a Brandon Nakashima (USA/N.30) 4-6, 7-6 (7/2), 7-5, 3-6, 7-6 (10/8)

Taylor Fritz (USA/N.4) a Lloyd Harris (RSA) 4-6, 7-6 (7/3), 6-2, 6-4

Jirí Lehecka (CZE/N.20) a Tomás Etcheverry (ARG) 3-6, 6-0, 6-2, 6-4

Raphaël Collignon (BEL) a Casper Ruud (NOR/N.12) 6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5

-- Mujeres

- Segunda ronda

Cristina Bucsa (ESP) derrotó a Alexandra Eala (PHI) 6-4, 6-3

Emma Raducanu (GBR) a Janice Tjen (INA) 6-2, 6-1

Jessica Pegula (USA/N.4) a Anna Blinkova (RUS) 6-1, 6-3

Victoria Azarenka (BLR) a Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-3, 6-3

Emma Navarro (USA/N.10) a Caty McNally (USA) 6-2, 6-1