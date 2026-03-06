Atención Texas: tienes hasta el 8 de marzo para revisar si tu auto presenta fallas y arreglarlo gratis

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (Nhtsa, por sus siglas en inglés) emitió una alerta que insta a los propietarios de vehículos a verificar y reparar de inmediato cualquier llamado a revisión. Esta iniciativa forma parte de la Semana de Retiros de Seguridad de Vehículos, iniciada el pasado 2 de marzo.

Cómo funciona la iniciativa para propietarios de vehículos en Texas

La Semana de Retiros de Seguridad de Vehículos estará disponible hasta el 8 de marzo. Durante esos días, se hará énfasis en revisar los retiros abiertos al menos dos veces al año, según consignó su sitio web.

La Ley 3297 elimina la inspeccin de seguridad anual para autos no comerciales en Texas. dps.texas.gov

La iniciativa responde a la cantidad de vehículos que circulan con defectos sin reparar. El año pasado se emitieron 997 llamados a revisión y se reportaron 1.1 millones de equipos defectuosos, entre ellos 745 mil asientos para niños y 145 mil llantas.

“Es fundamental verificar las retiradas para que usted y sus seres queridos estén SEGUROS en la carretera”, remarcó la organización a través de su cuenta de X.

Cómo verificar si un vehículo requiere reparaciones

La Nhtsa recomienda revisar los retiros abiertos al menos dos veces al año por medio de estas herramientas digitales:

Sitio web: ingresar a NHTSA.gov/recalls .

ingresar a Métodos de búsqueda: se puede realizar la consulta al ingresar el número de placa (y estado) o los 17 caracteres del Número de Identificación del Vehículo (VIN) , que se encuentra en el tablero o en el poste de la puerta del conductor.

se puede realizar la consulta al ingresar el (y estado) o los 17 caracteres del , que se encuentra en el tablero o en el poste de la puerta del conductor. Aplicación SaferCar : permite recibir alertas automáticas en el celular tras registrar el vehículo y el equipo.

: permite recibir alertas automáticas en el celular tras registrar el vehículo y el equipo. Alertas por correo: es posible registrarse en NHTSA.gov/Alerts para futuras notificaciones.

En caso de tener un registro vigente, el propietario del auto debe llamar al concesionario local para programar la cita de reparacin AFP

En caso de que el vehículo tenga un registro vigente, el organismo indica que todas las reparaciones por retiro del mercado son gratuitas en los centros autorizados del fabricante y que se debe llamar al concesionario local para programar la cita de reparación.

Para los artículos como asientos para niños o llantas, se debe contactar a la tienda donde fueron adquiridos o al fabricante para obtener un reemplazo o reembolso.

Qué sucede en caso de no atender un llamado de revisión

No revisar los retiros abiertos puede tener consecuencias directas para los ocupantes del vehículo y otros conductores.

De acuerdo con Rosana Rivera, representante del Consejo de Seguridad Nacional, si no se atienden estos llamados, los sistemas críticos del auto podrían fallar, lo que aumenta de manera significativa la probabilidad de provocar accidentes graves.

Asimismo, la Nhtsa señala que realizar estas reparaciones es fundamental para mantener seguros en la carretera tanto al conductor como a sus seres queridos.

Preguntas y respuestas sobre la Semana de Retiros de Seguridad de Vehículos

¿Por qué la NHTSA emitió una alerta para propietarios de vehículos?

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (Nhtsa) emitió una alerta para que los propietarios de vehículos verifiquen y reparen de inmediato cualquier llamado a revisión abierto. La medida forma parte de la Semana de Retiros de Seguridad de Vehículos, una campaña que busca reducir los riesgos causados por defectos mecánicos sin reparar.

¿Cuándo se realiza la iniciativa?

La campaña comenzó el 2 de marzo y estará disponible hasta el 8 de marzo. Durante este período, la Nhtsa promueve la revisión de llamados a retiro abiertos y recuerda que las reparaciones relacionadas con estos defectos son gratuitas.

¿A quiénes afecta esta iniciativa?

La iniciativa está dirigida a propietarios de vehículos en todo Estados Unidos, incluidos los residentes de Texas, con el objetivo de que revisen si sus autos o equipos automotrices tienen defectos de seguridad pendientes de reparación.

¿Por qué se impulsa esta campaña?

La NHTSA busca reducir la cantidad de vehículos que circulan con defectos sin reparar. Solo el año pasado se emitieron 997 llamados a revisión y se reportaron 1,1 millones de equipos automotrices defectuosos, entre ellos 745 mil asientos para niños y 145 mil llantas.

¿Las reparaciones por llamados a revisión tienen costo?

No. La Nhtsa indica que todas las reparaciones por retiros del mercado son gratuitas si el vehículo tiene un registro vigente. Para realizarlas, los propietarios deben contactar a un concesionario autorizado del fabricante y programar una cita.