Revisa tu cuenta bancaria: este es el nuevo salario mínimo en Rhode Island durante 2026

Desde el 1° de enero de 2026, al menos 19 estados de Estados Unidos aplicaron un aumento al salario mínimo por hora. Entre ellos se encuentra Rhode Island, que se ubica entre los estados con los salarios base más altos del país, junto con Washington, Nueva York, California y Hawái.

De cuánto es el salario mínimo de Rhode Island en 2026

Ante el impacto de la inflación y la falta de ajustes al salario mínimo federal —que permanece en US$7,25 por hora desde 2009— varios estados implementaron incrementos propios.

En 19 estados de EE.UU. hubo aumentos del salario mínimo a partir del 1° de enero de 2026 (Pexels/Tima Miroshnichenko)

En el caso de Rhode Island, el salario mínimo aumentó de US$15 a US$16 por hora a partir del 1° de enero de 2026, lo que beneficia a más de 50.000 trabajadores, según Axios.

Este incremento forma parte de un plan gradual aprobado en 2021, cuando el salario mínimo estatal era de US$11,25 por hora. Desde entonces, los aumentos fueron escalonados hasta alcanzar los US$15 en 2025 y los US$16 en 2026.

Qué pasa con los trabajadores que reciben propinas en Rhode Island

La legislación establece un régimen especial para los empleados que reciben propinas:

Los empleadores pueden pagar un salario base de US$3,89 por hora .

. Sin embargo, la suma del sueldo más las propinas debe alcanzar al menos los US$16 por hora .

. Si no se llega a ese monto, el empleador está obligado a cubrir la diferencia.

Washington es el estado con el mejor salario mínimo en 2026

Una vez más, Washington encabeza la lista como el estado con el salario mínimo más alto del país en 2026. El sueldo base por hora a sus empleados de 17,13 dólares.

Washington es el estado con el salario mínimo más alto del país (Unsplash)

Además, otras entidades superan o alcanzan los US$16 por hora, entre ellas:

Nueva York : hasta US$17 en algunas áreas y US$16 en el resto del estado.

: hasta en algunas áreas y en el resto del estado. Connecticut : US$16,94.

: California : US$16,90.

: Hawái : US$16,00.

: Rhode Island: US$16,00.

A estos se suma Washington, que tendrá un salario mínimo de US$17,65 por hora, uno de los más altos del país.

Cuáles son los 19 estados donde aumentará el salario mínimo en 2026

Según el informe del Proyecto Nacional de Derecho Laboral, 19 estados tuvieron incrementos en sus tarifas mínimas por hora desde el primer día de 2026, y otras ajustarán los sueldos base a lo largo de dicho año.

El salario mínimo aumentará en California en 2026 (Unsplash)

Washington: 17,13 dólares

Nueva York: 17,00 dólares (con tarifas de 16 dólares para ciertos sectores)

Connecticut: 16,94 dólares

California: 16,90 dólares (con tarifas diferenciadas para ciertos sectores)

Hawái: 16,00 dólares

Rhode Island: 16,00 dólares

Nueva Jersey: 15,92 dólares

Colorado: 15,16 dólares

Arizona: 15,15 dólares

Maine: 15,10 dólares

Missouri: 15,00 dólares

Nebraska: 15,00 dólares

Vermont: 14,42 dólares

Michigan: 13,73 dólares

Virginia: 12,77 dólares

Dakota del Sur: 11,85 dólares

Minnesota: 11,41 dólares

Ohio: 11 dólares

Montana: 10,85 dólares

Entre los estados que aumentarán el sueldo mínimo por hora más tarde en el año está Florida, que alcanzará los 15 dólares por hora el 30 de septiembre.

Por su parte, Alaska ajustará su salario base a 14 dólares por hora a partir del 1° de julio. De igual manera, Oregon hará lo propio a partir de julio de este año, como parte de su sistema de indexación.