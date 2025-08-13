“Cámaras de ruido” en Rhode Island: multas de hasta US$250 para conductores que excedan los límites permitidos

Los conductores de Rhode Island deberán extremar la precaución para evitar multas. La ciudad instaló nuevas cámaras de ruido, diseñadas para detectar a los vehículos que excedan el límite de decibeles establecido. La normativa también aplica para motocicletas, con multas que pueden ascender a los 250 dólares.

Qué son las cámaras de ruido instaladas en Rhode Island

De acuerdo con The Mirror, las cámaras de ruido son equipos montados en remolques portátiles, equipados con 64 micrófonos para localizar con precisión la fuente del sonido. Estas cámaras, fabricadas en Países Bajos por la firma Sorama, están conectadas a un lector de matrículas que les permite identificar al vehículo específico que está causándolo.

Así son las "cámaras de ruido" (Foto: sorama.eu)

Si bien Rhode Island es el primer estado de Estados Unidos en implementar este sistema, la tecnología de cámaras de ruido se sumarán en otros puntos del país. Ciudades como Knoxville (Tennessee), Albuquerque (Nuevo México), Philadelphia y Hawái lanzarán el programa a finales de este año, con multas iniciales de 50 dólares. Esta iniciativa ya forma parte del sistema automatizado de multas de tránsito en toda Europa, según Daily Mail.

Dónde se instalaron las cámaras de ruido en Rhode Island

Hasta el momento, se instalaron dos cámaras de ruido en la ciudad. El primer despliegue de esta tecnología fue a lo largo de Thames Street, una calle estrecha de un solo sentido, rodeada de edificios que amplifican el sonido.

De esta manera detectan las placas las cámaras de ruido (Foto: sorama.eu)

El nuevo sistema de cámaras de ruido en Rhode Island ya generó diversas multas. Uno de los casos más notables fue la sanción al propietario de un Ford Mustang GT, quien recibió una infracción por sobrepasar el límite de 83 decibeles. El vehículo alcanzó los 85 decibeles.

Recientemente, un grupo de motociclistas y un Jeep con el estéreo a todo volumen también fueron multados por las nuevas cámaras de ruido.

Por qué se instalaron las cámaras de ruido en Rhode Island

Ryan Duffy, jefe de la policía local, defendió la implementación de las cámaras de ruido al señalar que los motores ruidosos ya causaban una gran molestia entre los pobladores, que había llegado a un “punto álgido”.

Duffy explicó que los detectores de ruido portátiles utilizados anteriormente en la ciudad resultaron ser ineficientes, ya que los infractores eran “móviles” y se marchaban del lugar antes de que los oficiales pudieran multarlos. Las nuevas cámaras, por su precisión y automatización, buscan resolver este problema.

Caroline Richards, una residente de 54 años, declaró a The Wall Street Journal que la medida “se ha hecho esperar”, ya que el ruido de los motores ha llegado a un “punto álgido”.

“No estoy a favor de vigilar excesivamente a la gente, pero es simplemente desagradable (el ruido), parece que definitivamente ha empeorado”, afirmó.

Las críticas al nuevo sistema de cámaras de ruido

Por el contrario, los detractores de la medida argumentan que las cámaras están dirigidas a los conductores de vehículos de alto rendimiento, que son ruidosos desde su fabricación. Un ejemplo de esto es el motociclista James Alves, propietario de una Harley Davidson, quien recibió una advertencia a pesar de asegurar que nunca modificó su moto.

Otro caso es el de Anthony Aquilino, un corredor de seguros de Nueva York, que fue multado después de que su Lamborghini Huracán alcanzara los 92 decibeles. Los opositores señalan que el nuevo sistema castiga a los conductores de vehículos de lujo, que tienen motores ruidosos de fábrica, sin tener en cuenta la intención o la modificación del vehículo.