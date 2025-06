River-Monterrey: el primer pulso latino del Mundial tiene premio

En un Mundial de Clubes lleno de bombazos latinos, River Plate y Monterrey serán los primeros equipos de la región en medir fuerzas el sábado por un triunfo que puede valer el pase a los octavos de final.

El encuentro entre Sergio Ramos y Franco Mastantuono, pasado y futuro del Real Madrid, será otro de los grandes alicientes del choque en el estadio Rose Bowl de Pasadena (este de Los Ángeles), que arrancará a las 18:00 locales (01:00 GMT del domingo).

River y Monterrey afrontan con optimismo la segunda fecha del Grupo E después de sus positivos estrenos. Con más oficio que brillantez, la escuadra argentina venció 3-1 al Urawa Red Diamonds japonés y se instaló en el liderato en solitario de la llave.

Los mexicanos se llevaron más titulares con su dulce empate 1-1 ante el Inter de Milán, reciente finalista de la Liga de Campeones europea y presunto favorito para dominar el grupo.

A River, un triunfo el sábado le garantiza sellar el boleto a los octavos del Mundial. El primer lugar del grupo se lo tendría que ganar previsiblemente en la última jornada ante el Inter, siempre que la escuadra italiana venza el sábado al Urawa Red Diamonds en Seattle.

Para Monterrey, los tres puntos significarían encarrilar la clasificación pero aún tendría que certificarla en el cierre ante el rival japonés.

- Ramos y Mastantuono, conexión blanca -

En su pizarra, el argentino Marcelo Gallardo afronta un importante contratiempo en la línea ofensiva. Sebastián Driussi, delantero titular, sufrió un esguince en el tobillo en el debut y se perderá el resto del torneo.

El colombiano Miguel Borja se perfila para asumir ese rol frente a la poblada defensa mexicana que dirige el rejuvenecido Sergio Ramos.

A sus 39 años, el campeón mundial español disfruta la que puede ser su última presencia en un gran escenario internacional y ya marcó diferencias en el debut con uno de sus clásicos goles de cabeza.

Al defensa se le pidió esta semana que repasara la actualidad del Real Madrid, su casa durante 16 temporadas, y concedió elogios al joven Mastantuono, presto a saltar al equipo merengue tras el Mundial.

Para Ramos, la perla de River, de 17 años, posee un talento "indudable" y el Real Madrid será "el mejor sitio para ver si se hace crack".

Más allá del interés de este duelo generacional, el español prevé un duelo "intenso" y de "muy alta exigencia" ante los pupilos del 'Muñeco' Gallardo.

- Un Monterrey muy argentino -

Una antigua figura de River, Martín Demichelis, era el inquilino del banquillo de Rayados hasta su relevo el mes pasado por el español Domènec Torrent, exasistente de Pep Guardiola durante una década.

De todas formas, en el vestuario de Monterrey no escasean representantes argentinos. Hasta cuatro jugadores albicelestes podrían integrar el once inicial: el arquero Esteban Andrada, el mediocampista Jorge Rodríguez y los puntas Germán Berterame y Lucas Ocampos, hincha reconocido de River. "Sabemos que va a ser un partido difícil y que nos jugamos la clasificación contra ellos", dijo esta semana el delantero, surgido de las fuerzas básicas de Núñez antes de marcharse al Mónaco con 18 años. "Será un placer volver a ver a amigos y enfrentarme al equipo que me formó y soy hincha", escribió el delantero en su cuenta de Instagram. Posibles alineaciones: River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña - Kevin Castaño, Enzo Pérez, Nacho Fernández - Franco Mastantuono, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo. Monterrey: Esteban Andrada - Ricardo Chávez, Stefan Medina, Sergio Ramos, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga - Oliver Torres, Sergio Canales, Jorge Rodríguez - Lucas Ocampos y Germán Berterame. DT: Domènec Torrent. Árbitro: Slavko Vincic (SLO) gbv/cl