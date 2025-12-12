Ruanda lleva a la región de África Oriental hacia la guerra, dice EEUU en la ONU

El embajador de Estados Unidos ante la ONU acusó el viernes a Ruanda, que apoya al grupo armado M23 en el conflicto del este de la República Democrática del Congo, de llevar a la región hacia la guerra.

"En lugar de avanzar hacia la paz, como hemos visto bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump en las últimas semanas, Ruanda está llevando a la región hacia una mayor inestabilidad y hacia la guerra", declaró Mike Waltz en una reunión del Consejo de Seguridad.

Waltz denunció "el alcance y la sofisticación de la participación de Ruanda" en la vecina República Democrática del Congo (RD Congo), donde el M23 lanzó una nueva ofensiva.

El este de RD Congo, una región rica en recursos naturales, es escenario de un conflicto armado desde hace tres décadas.

La violencia se intensificó en enero cuando el M23 capturó amplias áreas de territorio, incluidas las ciudades de Goma y Bukavu.

El presidente estadounidense ha presumido que el conflicto en el este de RD Congo, donde cientos de miles de personas han muerto, está entre las ocho guerras que ha terminado desde que regresó a la Casa Blanca en enero.