Rumbo a la final del béisbol venezolano: cómo avanza la tabla de posiciones del Round Robin 2026 de la LVBP

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se encuentra en la recta final de la temporada 2025-2026, con el Round Robin a punto de concluir y cinco equipos que aún disputan su pase a la serie decisiva del campeonato.

Cómo va la tabla de posiciones del Round Robin 2025-2026 de la liga venezolana

El Round Robin comenzó el pasado 2 de enero de 2026, luego de la ronda de comodines, en la que los Caribes de Anzoátegui superaron a los Tigres de Aragua en una serie definida en dos encuentros y aseguraron su lugar en la fase semifinal.

Falta poco para que concluya el Round Robin de la liga venezolana (X @LVBP_Oficial)

Tras 11 juegos disputados, los Caribes de Anzoátegui lideran la tabla de posiciones con siete victorias.

En el segundo lugar se ubican los Cardenales de Lara, con seis triunfos, seguidos por las Águilas del Zulia, que también suman seis juegos ganados.

En la cuarta posición aparecen los Navegantes del Magallanes, con cuatro victorias, mientras que los Bravos de Margarita ocupan el último lugar con tres triunfos.

De mantenerse esta tendencia en los encuentros restantes, Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara serían los equipos que avanzarían a la gran final del campeonato.

Cómo se juega el Round Robin de la LVBP

Luego de la ronda de comodines, el Round Robin se disputa bajo el formato de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta.

En total, se juegan 40 encuentros, con 16 compromisos para cada equipo, divididos entre juegos como local y visitante, de acuerdo con el reglamento de la LVBP.

El Round Robin inició el 2 de enero de 2026 (Archivo) @LVBP_Oficial

Como parte de esta etapa, los cinco equipos clasificados participaron en un draft especial para reforzar sus rosters, en el que pudieron seleccionar dos jugadores de refuerzo y una sustitución, disponibles para los últimos juegos de la ronda.

El orden de selección se definió según la posición final en la tabla general de la temporada regular.

Cuándo será la final de la Liga Venezolana de Béisbol

La serie final de la LVBP está programada para iniciar el 23 de enero de 2026. Los dos equipos que logren avanzar al último tramo del torneo se enfrentarán en una serie al mejor de siete juegos, en la que el conjunto mejor ubicado en el Round Robin tendrá la ventaja de iniciar como local.

Son cinco equipos los que clasifican al Round Robin en la LVBP (X @LVBP_Oficial)

El campeón de la temporada 2025-2026 será el equipo que consiga cuatro victorias en la serie final y representará a Venezuela en la próxima Serie del Caribe.

El cierre del Round Robin genera una alta expectativa entre los aficionados, ya que varios encuentros restantes podrían modificar el orden final de la tabla.

Equipos como Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes aún conservan opciones matemáticas de clasificación, por lo que cada juego resulta determinante en esta fase.

Además, el rendimiento de los refuerzos seleccionados para los últimos compromisos será clave para inclinar la balanza a favor de alguno de los contendientes.