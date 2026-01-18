Fechas del Clásico Mundial de Béisbol 2026: partido inaugural, grupos y qué día juegan los países latinos
La sexta edición del máximo torneo del rey de los deportes comenzará los primeros días de marzo
4 minutos de lectura
Ya está todo listo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de que se dieran a conocer el calendario oficial, las sedes y las selecciones participantes de la sexta edición del torneo, que se disputará durante los primeros días de marzo.
Cuáles son los grupos que conforman el Clásico Mundial 2026
En esta edición participarán 20 selecciones de todo el mundo, nueve de ellas latinoamericanas, que fueron distribuidas en cuatro grupos de cinco equipos cada uno para la fase inicial.
Los países latinos que participarán en este año son:
- México
- Venezuela
- Puerto Rico
- Cuba
- Panamá
- República Dominicana
- Nicaragua
- Colombia
- Brasil
De igual manera, las selecciones latinas quedaron repartidas en los cuatro grupos, que quedaron conformados de la siguiente manera:
Grupo A
- Puerto Rico
- Cuba
- Canadá
- Panamá
- Colombia
Grupo B
- Estados Unidos
- México
- Italia
- Gran Bretaña
- Brasil
Grupo C
- Japón
- Australia
- Corea del Sur
- República Checa
- China Taipéi
Grupo D
- Venezuela
- República Dominicana
- Países Bajos
- Israel
- Nicaragua
Calendario de partidos del Clásico Mundial 2026
El torneo comenzará el 5 de marzo con partidos del Grupo C en Tokio, Japón. El Grupo A, integrado mayoritariamente por selecciones latinas, jugará en San Juan, Puerto Rico, del 6 al 11 de marzo.
Los Grupos B y D disputarán sus encuentros en Estados Unidos, también del 6 al 11 de marzo: el Grupo B en Houston, Texas, y el Grupo D en Miami, Florida.
Juegos de la primera ronda (horario del Este de EE.UU.)
Miércoles 4 de marzo
- China Taipéi vs. Australia – 22.00
Jueves 5 de marzo
- República Checa vs. Corea del Sur – 5.00
- Australia vs. República Checa – 22.00
Viernes 6 de marzo
- Japón vs. China Taipéi – 5.00
- Cuba vs. Panamá – 11.00
- Países Bajos vs. Venezuela – 12.00
- México vs. Gran Bretaña – 13.00
- Puerto Rico vs. Colombia – 18.00
- Nicaragua vs. República Dominicana – 19.00
- Estados Unidos vs. Brasil – 20.00
- China Taipéi vs. República Checa – 22.00
Sábado 7 de marzo
- Corea del Sur vs. Japón – 5.00
- Colombia vs. Canadá – 11.00
- Nicaragua vs. Países Bajos – 12.00
- Brasil vs. Italia – 13.00
- Panamá vs. Puerto Rico – 18.00
- Israel vs. Venezuela – 19.00
- Gran Bretaña vs. Estados Unidos – 20.00
- China Taipéi vs. Corea del Sur – 22.00
Domingo 8 de marzo
- Australia vs. Japón – 6.00
- Colombia vs. Cuba – 12.00
- Países Bajos vs. República Dominicana – 12.00
- Gran Bretaña vs. Italia – 13.00
- Nicaragua vs. Israel – 19.00
- Panamá vs. Canadá – 19.00
- Brasil vs. México – 20.00
Lunes 9 de marzo
- Corea del Sur vs. Australia – 6.00
- República Dominicana vs. Israel – 12.00
- Colombia vs. Panamá – 12.00
- Brasil vs. Gran Bretaña – 13.00
- Cuba vs. Puerto Rico – 19.00
- Venezuela vs. Nicaragua – 19.00
- México vs. Estados Unidos – 20.00
Martes 10 de marzo
- República Checa vs. Japón – 6.00
- Israel vs. Países Bajos – 19.00
- Canadá vs. Puerto Rico – 19.00
- Italia vs. Estados Unidos – 21.00
Miércoles 11 de marzo
- Canadá vs. Cuba – 15.00
- Italia vs. México – 19.00
- República Dominicana vs. Venezuela – 20.00
Cómo se juega el Clásico Mundial 2026
El torneo inicia con una fase de grupos, en la que los equipos de cada pool se enfrentan entre sí. Los dos mejores de cada grupo avanzan a los cuartos de final.
A partir de esa instancia, los partidos se juegan por eliminación directa: cuartos de final, semifinales y la final, que se disputará a partido único el 17 de marzo en Miami, Florida.
