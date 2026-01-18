Fechas del Clásico Mundial de Béisbol 2026: partido inaugural, grupos y qué día juegan los países latinos

Ya está todo listo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de que se dieran a conocer el calendario oficial, las sedes y las selecciones participantes de la sexta edición del torneo, que se disputará durante los primeros días de marzo.

Cuáles son los grupos que conforman el Clásico Mundial 2026

En esta edición participarán 20 selecciones de todo el mundo, nueve de ellas latinoamericanas, que fueron distribuidas en cuatro grupos de cinco equipos cada uno para la fase inicial.

Las selecciones nacionales que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol estarán divididas en cuatro grupos (MLB)

Los países latinos que participarán en este año son:

México

Venezuela

Puerto Rico

Cuba

Panamá

República Dominicana

Nicaragua

Colombia

Brasil

De igual manera, las selecciones latinas quedaron repartidas en los cuatro grupos, que quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A

Puerto Rico

Cuba

Canadá

Panamá

Colombia

Grupo B

Estados Unidos

México

Italia

Gran Bretaña

Brasil

Grupo C

Japón

Australia

Corea del Sur

República Checa

China Taipéi

Grupo D

Venezuela

República Dominicana

Países Bajos

Israel

Nicaragua

Calendario de partidos del Clásico Mundial 2026

El torneo comenzará el 5 de marzo con partidos del Grupo C en Tokio, Japón. El Grupo A, integrado mayoritariamente por selecciones latinas, jugará en San Juan, Puerto Rico, del 6 al 11 de marzo.

Venezuela estará en el Grupo D junto con República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua (MLB)

Los Grupos B y D disputarán sus encuentros en Estados Unidos, también del 6 al 11 de marzo: el Grupo B en Houston, Texas, y el Grupo D en Miami, Florida.

Juegos de la primera ronda (horario del Este de EE.UU.)

Miércoles 4 de marzo

China Taipéi vs. Australia – 22.00

Jueves 5 de marzo

República Checa vs. Corea del Sur – 5.00

Australia vs. República Checa – 22.00

Viernes 6 de marzo

Japón vs. China Taipéi – 5.00

Cuba vs. Panamá – 11.00

Países Bajos vs. Venezuela – 12.00

México vs. Gran Bretaña – 13.00

Puerto Rico vs. Colombia – 18.00

Nicaragua vs. República Dominicana – 19.00

Estados Unidos vs. Brasil – 20.00

China Taipéi vs. República Checa – 22.00

Sábado 7 de marzo

Corea del Sur vs. Japón – 5.00

Colombia vs. Canadá – 11.00

Nicaragua vs. Países Bajos – 12.00

Brasil vs. Italia – 13.00

Panamá vs. Puerto Rico – 18.00

Israel vs. Venezuela – 19.00

Gran Bretaña vs. Estados Unidos – 20.00

China Taipéi vs. Corea del Sur – 22.00

Domingo 8 de marzo

Australia vs. Japón – 6.00

Colombia vs. Cuba – 12.00

Países Bajos vs. República Dominicana – 12.00

Gran Bretaña vs. Italia – 13.00

Nicaragua vs. Israel – 19.00

Panamá vs. Canadá – 19.00

Brasil vs. México – 20.00

Lunes 9 de marzo

Corea del Sur vs. Australia – 6.00

República Dominicana vs. Israel – 12.00

Colombia vs. Panamá – 12.00

Brasil vs. Gran Bretaña – 13.00

Cuba vs. Puerto Rico – 19.00

Venezuela vs. Nicaragua – 19.00

México vs. Estados Unidos – 20.00

Martes 10 de marzo

República Checa vs. Japón – 6.00

Israel vs. Países Bajos – 19.00

Canadá vs. Puerto Rico – 19.00

Italia vs. Estados Unidos – 21.00

Miércoles 11 de marzo

Canadá vs. Cuba – 15.00

Italia vs. México – 19.00

República Dominicana vs. Venezuela – 20.00

Cómo se juega el Clásico Mundial 2026

El torneo inicia con una fase de grupos, en la que los equipos de cada pool se enfrentan entre sí. Los dos mejores de cada grupo avanzan a los cuartos de final.

El Clásico Mundial 2026 se jugará en marzo (mlb.com)

A partir de esa instancia, los partidos se juegan por eliminación directa: cuartos de final, semifinales y la final, que se disputará a partido único el 17 de marzo en Miami, Florida.