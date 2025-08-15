Rybakina destrona a Sabalenka en Cincinnati; Alcaraz tras los pasos de Sinner

La kazaja Elena Rybakina tumbó el viernes a la bielorrusa Aryna Sabalenka y frustró su defensa del título del Abierto de Cincinnati, donde el español Carlos Alcaraz trataba de seguir el camino de Jannik Sinner hasta las semifinales masculinas.

Sabalenka, la número uno mundial, tuvo una actuación inusualmente gris en los cuartos de final de este torneo de nivel WTA 1000 ante una implacable Rybakina, que se impuso por 6-1 y 6-4 en 75 minutos de juego.

La kazaja, número 10 del ranking de la WTA, pugnará el domingo por un lugar en su primera final en Cincinnati ante otra de las favoritas, la polaca Iga Swiatek.

Campeona de Wimbledon en 2022, Rybakina viene firmando su mejor actuación en la gira de pista rápida previa al Abierto de Estados Unidos.

En el último mes alcanzó las semifinales de Washington (WTA 500) y Montreal (WTA 1000) aunque después cayó de forma inesperada ante las canadienses Leylah Fernández y Victoria Mboko.

Este viernes, bajo un potente sol, Rybakina desarmó a Sabalenka con un tenis extremadamente eficaz y un servicio incontenible, con el que ganó el 81% de los puntos al primer saque.

Líder del año en aces, la kazaja castigó con 11 a la bielorrusa y le neutralizó sus cinco oportunidades de break.

"Estoy contenta con mi servicio, fue la clave hoy", reconoció la ganadora. "Si Aryna hubiera sacado bien, sería completamente diferente. Yo espero continuar así".

Irreconocible en juego y actitud, Sabalenka no encontró fuerzas para rebelarse ante el bombardeo de Rybakina y entregó el primer set en apenas 28 minutos.

En la segunda manga trató de aferrarse al duelo a la espera de que los nervios asaltaran a Rybakina, una jugadora con problemas para cerrar los partidos.

Pero, tras desperdiciar cuatro pelotas para quebrarla, Sabalenka lanzó un grito de frustración e hincó la rodilla en la duodécima batalla entre ambas.

La bielorrusa sigue dominando el registro particular, con siete victorias, pero Rybakina le ha asestado dolorosas derrotas, como la de la final del WTA 1000 de Indian Wells, en 2023.

La número uno mundial falló así en su intento de ser la primera en revalidar el título de Cincinnati desde Serena Williams, en 2015, y ahora se enfocará en defender la corona del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que arranca el 24 de agosto en Nueva York.

Terceras semis de Swiatek

La intensa jornada de cuartos se puso en marcha con un sólido triunfo de Swiatek frente a la rusa Anna Kalinskaya, quien había ganado el único encuentro anterior.

La polaca, número tres mundial, superó a Kalinskaya (34ª) por 6-3 y 6-4 para seguir abriéndose camino en uno de los dos únicos torneos WTA 1000 en los que no llegó a la final, junto a Canadá.

La vigente campeona de Wimbledon hizo dos intentos fallidos en las semifinales de 2023 y de 2024, perdidas frente a Coco Gauff y Sabalenka, respectivamente.

Kalinskaya, que se estrenaba en unos cuartos de Cincinnati, apelaba al recuerdo del único precedente ante Swiatek, a la que superó en 2024 en las semifinales de Dubái.

"Este partido fue muy diferente", se felicitó la ex número uno mundial. "Estoy feliz de haber sido realmente proactiva desde el principio y hacer mi juego, no fue fácil".

Antes del partido, Kalinskaya protestó públicamente por el escaso descanso que se le concedió después de acabar su duelo de octavos en las primeras horas del jueves.

Por el otro lado del cuadro, la estadounidense Gauff chocaba en la noche con la italiana Jasmine Paolini y la francesa Varvara Gracheva con la rusa Veronika Kudermetova.

Zverev ante Shelton

En el Masters 1000 masculino, Alcaraz buscaba su lugar en las semifinales frente al ruso Andrey Rublev.

El español no quiere dejar escapar su racha de 14 partidos ganados seguidos en eventos de esta categoría frente a Rublev, con quien tiene un balance positivo de tres triunfos en cuatro enfrentamientos.

El ganador se medirá en las semifinales del sábado al alemán Alexander Zverev o al estadounidense Ben Shelton, protagonistas de otro atractivo cruce de cuartos el viernes.

La otra semifinal ofrecerá el inesperado encuentro entre el italiano Jannik Sinner, jefe del circuito y defensor del título, y el francés Térence Atmane, revelación absoluta de un torneo que comenzó desde el puesto 136 de la ATP.