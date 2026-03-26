Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Miami 2026

El torneo individual femenino del Masters 1000 de Miami, que se disputa en el Hard Rock Stadium, tiene sus cuatro semifinalistas y son Aryna Sabalenka (1ª), Elena Rybakina (3ª), Coco Gauff (4ª) y Karolina Muchova (13ª), quienes se impusieron en sus respectivos partidos de cuartos de final y este jueves competirán para acceder a la definición por el título.

La bielorrusa doblegó a la tenista local a Hailey Baptiste por un doble 6-4 y su siguiente escollo será la kazaja, verduga de Jessica Pegula (5ª) por 2-6, 6-3 y 6-4. Sabalenka y Rybakina se enfrentaron recientemente en la final del Masters 1000 de Indian Wells con triunfo para Sabalenka en tres sets.

Gauff, el crédito estadounidense, eliminó en cuartos de final a Belinda Bencic (12ª) por 6-3, 1-6 y 6-3 y se medira contra la checa Karolina Muchova (13ª), quien venció a la canadiense Victoria Mboko (10ª) por 7-5 y 7-6 (5).

Resultados de los cuartos de final del Masters 1000 de Miami para la rama femenina

Aryna Sabalenka (1ª) a Hailey Baptiste por un doble 6-4.

a Hailey Baptiste por un doble 6-4. Elena Rybakina (3ª) a Jessica Pegula (5ª) por 2-6, 6-3 y 6-4.

a Jessica Pegula (5ª) por 2-6, 6-3 y 6-4. Coco Gauff (4ª) a Belinda Bencic (12ª) por 6-3, 1-6 y 6-3.

a Belinda Bencic (12ª) por 6-3, 1-6 y 6-3. Karolina Muchova (13ª) a Victoria Mboko (10ª) por 7-5 y 7-6 (5).

Cronograma de las semifinales del Masters 1000 de Miami para la rama femenina

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Coco Gauff (4ª) vs. Karolina Muchova (13ª) - Jueves 26 de marzo desde no antes de las 16 en el estadio principal.

Aryna Sabalenka (1ª) vs. Elena Rybakina (3ª) - Jueves 26 de marzo desde no antes de las 21.30 en el estadio principal.

Cuadro del torneo individual femenino del Masters 1000 de Miami

Todos los partidos se emiten por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami femenino