Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Miami 2026

Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff y Karolina Muchova ganaron sus respectivos partidos de cuartos de final y continúan en carrera por el título
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El torneo individual femenino del Masters 1000 de Miami, que se disputa en el Hard Rock Stadium, tiene sus cuatro semifinalistas y son Aryna Sabalenka (1ª), Elena Rybakina (3ª), Coco Gauff (4ª) y Karolina Muchova (13ª), quienes se impusieron en sus respectivos partidos de cuartos de final y este jueves competirán para acceder a la definición por el título.
La bielorrusa doblegó a la tenista local a Hailey Baptiste por un doble 6-4 y su siguiente escollo será la kazaja, verduga de Jessica Pegula (5ª) por 2-6, 6-3 y 6-4. Sabalenka y Rybakina se enfrentaron recientemente en la final del Masters 1000 de Indian Wells con triunfo para Sabalenka en tres sets.
Gauff, el crédito estadounidense, eliminó en cuartos de final a Belinda Bencic (12ª) por 6-3, 1-6 y 6-3 y se medira contra la checa Karolina Muchova (13ª), quien venció a la canadiense Victoria Mboko (10ª) por 7-5 y 7-6 (5).
Resultados de los cuartos de final del Masters 1000 de Miami para la rama femenina
- Aryna Sabalenka (1ª) a Hailey Baptiste por un doble 6-4.
- Elena Rybakina (3ª) a Jessica Pegula (5ª) por 2-6, 6-3 y 6-4.
- Coco Gauff (4ª) a Belinda Bencic (12ª) por 6-3, 1-6 y 6-3.
- Karolina Muchova (13ª) a Victoria Mboko (10ª) por 7-5 y 7-6 (5).
Cronograma de las semifinales del Masters 1000 de Miami para la rama femenina
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Coco Gauff (4ª) vs. Karolina Muchova (13ª) - Jueves 26 de marzo desde no antes de las 16 en el estadio principal.
- Aryna Sabalenka (1ª) vs. Elena Rybakina (3ª) - Jueves 26 de marzo desde no antes de las 21.30 en el estadio principal.
Todos los partidos se emiten por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami femenino
- Serena Williams (Estados Unidos) - 8
- Steffi Graf (Alemania) - 5
- Venus Williams (Estados Unidos) / Victoria Azarenka (Bielorrusia) - 3
- Mónica Seles (Estados Unidos) / Arantxa Sánchez Vicario (España) / Martina Hingis (Suiza) / Kim Clijsters (Bélgica) / Ashleigh Barty (Australia) - 2
- Martina Navratilova (Estados Unidos) / Chris Evert (Estados Unidos) / Gabriela Sabatini (Argentina) / Svetlana Kuznetsova (Rusia) / Agnieszka Radwanska (Polonia) / Johanna Konta (Reino Unido) / Sloane Stephens (Estados Unidos) / Iga Swiatek (Polonia) / Petra Kvitová (República Checa) / Danielle Collins (Estados Unidos) / Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - 1
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