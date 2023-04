Salma Hayek formará parte de una popular serie de Netflix y los fans están como locos

escuchar

La actriz Salma Hayek formará parte de la sexta temporada de la exitosa serie de Netflix Black Mirrror. El anuncio, realizado este miércoles por el servicio de streaming, dio fin a la espera de los fans de la producción distópica británica con un breve avance en el que se vio algo de las historias que saldrán a la luz próximamente.

La mexicana de 56 años anunció su incorporación a la saga a través de redes sociales, momentos después de que la compañía compartiera las primeras imágenes. En una de sus historias de Instagram, donde mostró el trailer oficial, escribió: “En caso de que preguntes… la temporada seis de Black Mirror regresa en junio”.

La sexta temporada de Black Mirror se estrenará en junio de este año

Si bien todavía no se sabe cuál será el papel que Hayek interpretará ni cómo estará involucrada en la trama, los fanáticos ya reaccionaron ante su aparición. En las imágenes se la vio vestir un traje amarillo con un escote en v pronunciado, pero no se dieron más pistas.

A muchas personas les agradó la integración de la también empresaria, pero a otros no tanto: “He estado esperando que esto vuelva”; “Era cuestión de tiempo”; “Dios mío, no sabía que iba a haber una temporada seis. No puedo esperar”; “Salma parece recién salida de la foto del elenco de #RHOC. Me encanta verlo”; “¿Salma Hayek? Estoy listo para eso”; “Black Mirror me tenía, hasta que apareció Salma”;

Todo sobre la sexta temporada de Black Mirror en Netflix

Aunque en sus primeras temporadas Black Mirror (2011) se enfocó en explorar los efectos perturbadores de la tecnología en la sociedad actual y su relación con los humanos, esta nueva entrega será “distinta”. Tendrá un objetivo primordial: “Ser la temporada más impredecible hasta el momento”, según el anuncio que dio Netflix.

De acuerdo con la plataforma, los nuevos episodios de la serie de televisión ganadora del premio Emmy no serán lo que el público espera. El creador Charlie Brooker advirtió que la antología dará un giro intencional: “Siempre he sentido que Black Mirror debería presentar historias que sean completamente distintas entre sí y sorprender a la gente, y a mí mismo, o de lo contrario, ¿cuál es el punto? Debería ser una serie que no se pueda definir fácilmente y que pueda seguir reinventándose”, expresó en un comunicado.

Salma Hayek confirmó su participación en Black Mirror para la sexta temporada @salmahayek/Instagram

Explicó que este “desafío” lo hizo para “mantener las cosas frescas” en la producción y no repetir el mismo patrón de las primeras entregas. “Comencé esta temporada con cambios deliberados de algunas de mis propias suposiciones básicas sobre qué esperar. En consecuencia, esta vez, junto con algunos de los tropos más familiares de la serie, también tenemos elementos nuevos, incluidos unos que anteriormente juré a ciegas que el programa nunca haría”.

Aunque no se ha revelado la cantidad de episodios que tendrá la sexta temporada de Black Mirror, el medio especializado The Hoollywood Reporter afirmó que tendrá más que la temporada anterior, que contó con seis. “No puedo esperar a que la gente quede atrapada con todo y espero que lo disfruten, especialmente las partes que no deberían”, concluyó Brooker.

Además de Hayek, el elenco de estrellas para la nueva temporada de la serie incluye a otros actores internacionales: Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphie, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Damiel Portman, Danny Ramírez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Rory Culkin, Zazie Beetz, entre otros.

Salma Hayek, en ascenso a Hollywood

La estrella mexicana ha tenido una carrera exitosa en Hollywood en los últimos años, después de que en el pasado se dedicaba exclusivamente a hacer telenovelas y películas en su país de origen. Entre los títulos más destacados de Hayek después de su llegada a la industria, están Desesperado (1995), Del crepúsculo al amanecer (1996), Frida (2002). Esta última le valió una nominación al premio Oscar a Mejor Actriz.

Sus más recientes apariciones fueron como Ajak, en la película dirigida por Chloé Zhao Eternals (2021). De esta manera, la actriz se unió al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), una de las franquicias de superhéroes más exitosas de todos los tiempos.

