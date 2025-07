San Francisco prohibirá vivir en casas rodantes con nuevo límite de estacionamiento

SAN FRANCISCO (AP) — San Francisco prohibirá que las personas sin hogar vivan en casas rodantes mediante nuevos y estrictos límites de estacionamiento que, según el alcalde, son necesarios para mantener las aceras despejadas y evitar la acumulación de basura.

La política, que está a la espera de su aprobación final el martes por parte de los supervisores de San Francisco, está dirigida a al menos 400 casas rodantes que hay en la ciudad, que cuenta con 800.000 habitantes. Esos vehículos sirven como refugio para personas que no pueden pagar una vivienda, incluidas familias de inmigrantes con niños.

Las personas que viven en ellas dicen que son una opción necesaria en una ciudad costosa, donde es imposible encontrar apartamentos asequibles. Pero el alcalde Daniel Lurie y otros partidarios de la política dicen que las casas rodantes no son adecuadas para vivir a largo plazo y que la ciudad tiene el deber de proporcionar refugio a quienes lo necesitan y limpiar las calles.

“Queremos servir a esas familias, a quienes están en crisis en todo San Francisco”, afirmó Kunal Modi, quien asesora al alcalde en temas de salud, personas sin hogar y servicios familiares. “Sentimos la responsabilidad de ayudarlas a alcanzar una solución estable. Y al mismo tiempo, queremos asegurarnos de que esa estabilidad sea en algún lugar bajo techo y no expuesta en la vía pública”.

Sin embargo, los críticos del plan dicen que es cruel obligar a las personas a renunciar a su único hogar a cambio de una oportunidad de vivienda tradicional cuando no hay suficientes unidades para todas las personas que necesitan ayuda; el alcalde solo ofrece dinero adicional para ayudar a 65 hogares.

Jennifer Friedenbach, directora ejecutiva de la Coalición sobre Personas sin Hogar, dice que las autoridades de la ciudad tienen un atraso lamentable en establecer los detalles de un programa de permisos complementario, que eximirá a los residentes de casas rodantes de los límites de estacionamiento siempre que trabajen para encontrar vivienda con el personal de alcance comunitario para personas sin hogar.

“Creo que habrá personas que perderán sus vehículos. Creo que habrá personas que podrán entrar en refugios, pero a expensas” de personas con mayores necesidades, como quienes duermen en las aceras, dijo.

Al igual que en otras ciudades de Estados Unidos, en San Francisco se ha producido un gran aumento de personas que viven en casas rodantes y otros vehículos recreativos a medida que ha aumentado el costo de vida. Prohibir los vehículos de gran tamaño es parte de la promesa de Lurie de limpiar las calles de San Francisco, y de una creciente tendencia que consiste en exigir a las personas sin hogar que acepten ofertas de refugio o se arriesguen a ser arrestadas o a que sus vehículos sean retirados de las calles.

Reglas nuevas y estrictas

La propuesta establece un límite de estacionamiento de dos horas en toda la ciudad para las casas rodantes y vehículos de gran tamaño de más de 7 metros de largo o más de 2 metros de alto, independientemente de si se utilizan o no como vivienda. De acuerdo con el programa de permisos complementario, los residentes de casas rodantes registradas en la ciudad hasta mayo están exentos de los límites de estacionamiento. A cambio, deben aceptar la oferta de vivienda temporal o a largo plazo por parte de la ciudad, y deshacerse de su vehículo cuando sea el momento de mudarse. La ciudad ha presupuestado más de US$500.000 para comprar casas rodantes a los residentes a aproximadamente US$525 por metro. Los permisos durarán seis meses. Las personas con casas rodantes que lleguen después de mayo no serán elegibles para el programa de permisos y deberán cumplir con la regla de dos horas, lo que hace imposible que una familia en un vehículo de ese tipo viva dentro de los límites de la ciudad. El programa fue aprobado por la Junta de Supervisores la semana pasada, y dos de los 11 supervisores votaron en contra.

Los habitantes de casas rodantes no pueden pagar el alquiler

Carlos Pérez, de 55 años, fue uno de los residentes de casas rodantes que dijo a los supervisores en una audiencia realizada este mes que no podía pagar los altos alquileres de la ciudad. Pérez trabaja a tiempo completo como repartidor y mantiene a su hermano, que vive con él y no puede trabajar debido a una discapacidad. “No hacemos nada malo. Tratamos de mantener esta calle limpia”, dijo, mientras mostraba su casa rodante a un periodista de The Associated Press. “No es fácil estar en un lugar como este”. Sin embargo, Pérez también ama donde vive. La casa rodante de color verde está decorada con una planta de interior y tiene un fregadero y una pequeña estufa en la que, una tarde reciente, Carlos cocinaba una sopa de frijoles. Ha vivido en San Francisco por más de 30 años, y durante cerca de una década, ha habitado en la casa rodante aparcada en el barrio obrero de Bayview.

Puede ir a pie al trabajo y está cerca del hospital donde su hermano recibe diálisis varias veces a la semana.

Zach, otro residente de casas rodantes que solicitó ser identificado solo por su primer nombre para no poner en peligro su capacidad de conseguir trabajo, comenzó a vivir en el vehículo hace una docena de años tras darse cuenta de que, sin importar cuánto trabajara, seguía teniendo dificultades para pagar el alquiler.

Ahora trabaja como conductor de transporte por aplicación y cultiva su amor por la fotografía. Se estaciona cerca del Lago Merced en la ciudad, a poca distancia del Océano Pacífico, y paga US$35 cada dos a cuatro semanas para desechar adecuadamente los desperdicios y llenar el vehículo con agua potable.

Dice que el plan de Lurie es miope. No hay suficientes viviendas disponibles y muchas personas prefieren vivir en una casa rodante en lugar de quedarse en un refugio, que puede tener reglas restrictivas. Para Zach, que es capaz, mantiene un espacio limpio y no tiene dependientes, mudarse a un refugio sería un paso atrás, dice. Aun así, espera recibir un permiso.

“Si la vivienda fuera asequible, es muy posible que no estuviera aquí afuera”, dijo.

La ciudad cerró recientemente su único lote de casas rodantes

Los habitantes de casas rodantes dicen que San Francisco debería abrir un estacionamiento seguro donde los residentes puedan vaciar la basura y tener acceso a electricidad. Pero en abril, las autoridades de la ciudad cerraron un lote para esos vehículos, diciendo que proporcionar servicios a tres docenas de vehículos de gran tamaño costaba alrededor de US$4 millones al año, y no logró trasladar a las personas a viviendas más estables.

En la nueva propuesta del alcalde habrá más dinero para reforzar la aplicación de las normas de estacionamiento de casas rodantes, además de US$11 millones adicionales, en su mayoría para que un pequeño número de familias se muden a viviendas subsidiadas durante unos pocos años.

Las autoridades reconocen que eso podría ser insuficiente para albergar a todos los habitantes de casas rodantes, pero señalan que la ciudad también tiene vales de hotel y otros subsidios de vivienda.

Erica Kisch, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Compass Family Services, que ayuda a familias sin hogar, dice que el grupo no apoya la naturaleza punitiva de la propuesta, pero que agradece los recursos adicionales.

“Es un reconocimiento de que las familias no deberían vivir en vehículos, que necesitamos hacerlo mejor para ellas, y para los ancianos y para cualquier otra persona que viva en un vehículo”, dijo. “San Francisco puede hacerlo mejor, ciertamente”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.