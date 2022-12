Se bajó de una búsqueda laboral al enterarse de una “inquietante” política de la empresa en cuestión

escuchar

Las búsqueda de trabajo siempre es un proceso complejo, tanto para las empresa como para los empleados. Mientras que algunas personas logran quedarse con el puesto que añoraban con una sola entrevista, otras deben atravesar un largo proceso de instancias, exámenes y reuniones.

En uno de los últimos videos que se volvieron virales en TikTok, se expuso el caso de una persona que rechazó una oportunidad laboral por un escabroso detalle. Resulta que, antes de acudir a su entrevista de empleo, se enteró de una política que tenía la empresa a la que pensaba aplicar. Declinó a la propuesta y su caso se viralizó.

Todo comenzó a raíz de Hirect, una plataforma y aplicación digital de búsqueda de trabajo que se dedica a conectar por chat a empleadores con posibles futuros empleados.

En su cuenta de TikTok, la aplicación regularmente expone las historias más peculiares sobre esos procesos de contratación. Casi siempre presentados por una mujer, uno de esos videos se viralizó por su singular historia.

La razón por la que una persona rechazó una entrevista para trabajo remoto

Si bien no se especificó si el futuro trabajador era hombre o mujer, sí se detallaron las razones por las que ya no acudió a su encuentro con el entrevistador. Al parecer, investigó un poco de la empresa a la que quería entrar y se percató de que los jefes grababan a sus empleados remotos.

“Hacían que los trabajadores instalaran un software que les tomaba una foto de la cara cada nueve minutos para asegurarse de que no perdían el tiempo”, dijo la mujer en el clip. Entonces, el candidato se habría arrepentido por este detalle.

Las reacciones de los usuarios ante la historia

La historia no tiene más contexto, pero lo que se reveló fue suficiente para conseguir más de 700.000 reproducciones y miles de comentarios. Los creadores de contenido de la cuenta de TikTok que expuso este caso exhortaron a la comunidad virtual a relatar sus propias experiencias.

Las profesiones relacionadas con la tecnología son de las más solicitadas en el trabajo remoto Pexels

Gracias a eso se conocieron otras historias igual de peculiares: “Me entrevisté para un empleo que quería grabar mis sesiones de terapia para ‘revisarme’. Yo estaba como que no, que era realmente incómodo”; “Fui entrevistado para un lugar que no tenía tiempo libre. Ni siquiera podía pedir permiso para ir al médico. Le hice sombra al entrevistador”; “Hace aproximadamente un año y medio, me entrevisté para la empresa que fabrica ese software (el que saca fotos cada nueve minutos)”, escribieron los miembros de la comunidad virtual.

Por otro lado, estuvieron quienes se asustaron de siquiera pensar cómo sería trabajar mientras te fotografían: “Después de tener a mi bebé sacaba leche mientras me conectaba desde casa en mi computadora portátil…”; “Mi empleador remoto habría tenido fotos mías llorando porque odiaba demasiado el trabajo”, aseguraron.

Finalmente, se hicieron presentes las personas que dieron consejos a todos los solicitantes de empleos a la distancia. Les dieron algunas opciones para hacer en caso de que se encuentren con una empresa que quiera sacarles fotografías para asegurarse de que en realidad sí cumplen con sus funciones. “No trabajes para nadie que quiera grabarte en tu casa”; “Obtén una segunda computadora. Grábate desplazándose/trabajando, luego reproduce el video en un bucle frente a la cámara de trabajo”; “Yo habría asistido a la entrevista y les habría preguntado al respecto”, comentaron.

LA NACION