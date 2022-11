Fue a retirar su comida en una tienda de Estados Unidos y se topó con una insólita situación

escuchar

Las redes sociales suelen albergar muchas historias y anécdotas inesperadas. TikTok, en especial, se convirtió en una plataforma de “desahogo” para muchas personas que exponen allí sus vivencias más insólitas.

Un tiktoker estadounidense identificado como Tommy compartió lo que le ocurrió durante el retiro de su pedido en el área de autoservicio de una cadena de comida rápida y la historia se convirtió en furor.

Normalmente este joven creador de contenido comparte clips en clave de comedia, que generan risas entre su comunidad virtual y este nuevo video no fue la excepción.

El tiktoker acudió con un acompañante a recoger su orden, luego de haberla pedido por el micrófono de la cadena comercial. Sin embargo, cuando llegó a la ventanilla para que se la entregaran, su comida cambió de ruta.

El trabajador sacó la bolsa para entregársela, pero en ese momento una persona pasó corriendo y se la arrebató. Tanto el empleado como el comensal se quedaron atónitos porque acababan de presenciar un robo en segundos. Así, sin más qué decir, ambos permanecieron un momento pasmados y sin saber qué hacer.

Lo único que al empleado se le ocurrió fue preguntarle Tommy: “¿Es tu gente?”, para referirse a si conocía al ladrón. Luego de que el joven le dijo que no, se quedó con un semblante sorprendido. Finalmente, según se vio en la grabación, el trabajador no hizo más que cerrar la ventanilla, aunque no se supo si era para darle al cliente comida nueva o para dar por concluido el asunto.

Las sospechas de los usuarios por el “robo”

Mientras el trabajador miró desconcertado hacia todos lados luego de que le quitaran la bolsa con los alimentos, el tiktoker fijó su vista hacia la cámara que tenía su acompañante. Este movimiento, más las muecas de sonrisa de ambos, hizo pensar a varias personas que todo se trataba de una broma, ya que Tommy regularmente publica contenido de ese tipo. “Esa definitivamente sí era ‘su gente’”, comentó uno de sus seguidores.

Por otro lado, estuvieron los usuarios que se tomaron con un poco más de humor la situación en la sección de comentarios. Al tener 14,1 millones de reproducciones, era de esperarse que el video desatara todo tipo de opiniones. Aunque las que predominaron fueron las que expresaban diversión.

El empleado del lugar volteó a todos lados para intentar descifrar que pasó con el pedido de su cliente @tommyunold/TikTok

Mucha gente decidió escribir las situaciones hipotéticas que representaría el atraco. Se consideró que, más allá del robo, era la descripción gráfica de algunos momentos angustiosos: “Y así se me van las oportunidades”; “Cuando el pedido a domicilio es más rápido que el presencial”; “Un momento latinoamericano traducido en inglés”; “Soy yo cuando recibo mi sueldo”; “Yo en el amor”.

Otros se mofaron de la actitud que tomó el empleado, ya que no se supo si el desenlace fue favorecedor para el cliente o si todo terminó sin solución: “El chico absolutamente renunció después de eso”; “Cerró esa ventana como ‘eso no tiene nada que ver conmigo’”, escribieron.

