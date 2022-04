Se incendió un edificio aledaño a la histórica Catedral St. Matthew’s en Old East Dallas

La madrugada del miércoles, específicamente a las 3 am, el Departamento de Bomberos de Dallas recibió una alerta del 911 por un incendio en la Catedral de St. Matthews. Siete camiones se trasladaron al punto ubicado en Ross Avenue y al cabo de una hora lograron apagar el fuego. Un bombero resultó herido y, aunque los encargados del departamento no informaron el tipo de lesión por la que fue trasladado al hospital, no tuvo consecuencias que pongan en riesgo su vida.

El edificio histórico que fue afectado por el incendio es aledaño a la Catedral de St. Matthews y actualmente era utilizado como espacio de oficinas, conocido como Garret Hall. “El daño al interior del edificio ha sido extenso, pero nos han dicho que el edificio permanece estructuralmente sólido. Se han producido daños por humo en el vestíbulo del Gran Salón y en las sacristías y el sótano”, comunicó el reverendo Robert Price en un boletín disponible en el sitio de la Diócesis Episcopal de Dallas, cuya sede oficial es esta catedral.

El edificio contiguo a la Catedral de St. Matthews en Dallas sufrió un incendio en la madrugada del miércoles. @StMatthewsCathedralDallas - @StMatthewsCathedralDallas

El reverendo manifestó su agradecimiento por los trabajadores que evitaron una tragedia mayor en el edificio y anunció que comenzarán con los trabajos de remoción de los daños con la intención de que los espacios sin daños y que son utilizados durante las ceremonias dominicales estén listos para recibir a la comunidad. Además, advirtió a los locales no aproximarse a la zona mientras se despeja del área.

El edificio afectado fue usado hasta 1930, con el cierre de St. Mary’s College, como dormitorio para el colegio de mujeres fundado por Alexander C. Garrett, obispo de la Iglesia Episcopal Protestante de Dallas que abrió sus puertas en 1889 con 76 estudiantes. La catedral principal, que no sufrió daños por este incendio, fue construida en 1908 en memoria de Alfred Belo, el fundador del periódico The Dallas Morning News. El colegio cerró por problemas financieros y la estructura pasó a ser parte de la Catedral de St. Matthews.

La Catedral de St. Matthews fue construida en 1908 en Ross Avenue, en Dallas. @StMatthewsCathedralDallas - @StMatthewsCathedralDallas

A través de las redes sociales de la Catedral, han mantenido informada a la comunidad y este jueves avisaron que el dispensario de alimentos está activo en una nueva ubicación en la misma zona. La congregación de la iglesia episcopal en Dallas ha crecido desde la primera ceremonia celebrada en mayo de 1856, cuando la ciudad tenía menos de 500 habitantes, y ha resistido a lo largo de los años a pesar de los cambios de ubicación e incluso atravesando una crisis por un incendio en 1860 que los dejó sin sede.

La actual Catedral de St. Matthews es además un edificio simbólico para Dallas por el estilo gótico de su arquitectura. Debido al atractivo de la zona se encuentra en construcción un desarrollo inmobiliario en un terreno aledaño al edificio. El nombre de los dos edificios que constarán de 384 departamentos, proyectados para estar disponibles en renta en 2023, es Alexan Cathedral Arts. El acuerdo colaborará con el financiamiento de algunos proyectos sociales de la comunidad episcopal para beneficiar con educación y espacios para esparcimiento de niños y jóvenes de la zona.