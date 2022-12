Se negó a cederle su asiento a una anciana, la mataron con las críticas, pero tenía una razón que nadie imaginó

escuchar

Dicen que las apariencias engañan y eso le ocurrió a una mujer que solo buscaba descansar después de un largo día laboral. La joven se negó a cederle su asiento a una anciana en el transporte público. Aunque tenía una buena razón para rehusarse, su decisión no fue bien tomada por el resto de los pasajeros, que solo optaron por observarla de mala manera.

La mujer no vivió un buen rato mientras estaba en el autobús rumbo a su casa. Aunque en ese instante creyó que actuó de manera correcta, las críticas la hicieron dudar. Por eso, decidió contar su experiencia en la plataforma Reddit. Allí dijo que su camino era largo de recorrer, dado que abordó el vehículo en la primera parada de la ruta y su destino estaba justamente recién al final del trayecto.

Al subir, se vio en la disyuntiva de buscar un asiento en el piso superior porque el inferior se encontraba lleno. Con este panorama y cansada por haber tenido una larga jornada de trabajo, prefirió ocupar uno de los asientos que estaban más cerca. Asimismo, agregó que cargaba varias bolsas, por lo que subir las escaleras del bus no era una opción muy viable.

Se dirigía a su casa después de un largo día laboral cuando ocurrió el enfrentamiento UNSPLASH

Los problemas comenzaron a mitad del camino, cuando una mujer de edad avanzada subió al vehículo: “Una señora mayor con un bastón se subió al autobús y me pidió que me moviera”, explicó la usuaria en su publicación replicada por el medio The Sun. De inmediato, le ofreció a la recién llegada el asiento que estaba a un lado, pero todo se tornó incómodo: “Este asiento está reservado para personas discapacitadas. Está claro que usted no es discapacitada. Hay muchos asientos arriba”, fue lo que le dijo la anciana a la joven.

Esto la dejó atónita porque no veía razonables los reclamos de anciana. Consideró confuso el hecho de que había un asiento desocupado a su lado y le pidieron justo en el que estaba sentada. Además, aclaró que ni siquiera se trataba de una silla preferencial para personas con discapacidad o de la tercera edad: “No fue educada cuando me lo pidió”, agregó.

Sin estar muy segura de lo que tenía que hacer, la joven le reiteró a la adulta mayor que podía sentarse a su lado. Incluso le dijo que no estaba en condiciones de subir las escaleras. No obstante, la señora insistió en obtener ese sitio y, fue tanta su molestia por no conseguirlo, que terminó por insultarla: “mueve tu gordo trasero y dale el asiento a alguien que lo necesita”.

El motivo por el que se negó a cambiar de asiento

Ante el tono grosero y pese a que quería evitar una confrontación, la joven no tuvo otra alternativa que defenderse. Fue en ese momento que le reveló a la anciana la razón de no darle su silla: “Señora, estoy embarazada. No voy a subir esas escaleras con estas bolsas y arriesgarme a una caída”, le dijo y añadió que mejor le pidiera a alguien más que se moviera.

Una anciana quería sentarse en el lugar que estaba otra persona UNSPLASH

Después del penoso momento, intervino en la situación un hombre que estaba cerca del área del conflicto. Este se paró y le cedió su asiento a la anciana. “La señora se pasó los siguientes minutos hablando con los otros ancianos del autobús sobre cómo los niños de hoy en día no respetan a sus mayores”, finalizó la joven en su posteo.

Los comentarios de la publicación respaldaron a la joven embarazada. En su mayoría, dijeron que la señora solo quería un asiento doble para ella sola. También la felicitaron por poner su salud y la de su bebé como prioridad.

