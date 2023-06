Se quejó de algo que suele ver en los aeropuertos y una aerolínea le respondió: “Es una estafa”

escuchar

Un hombre usó sus redes sociales para quejarse con una aerolínea sobre una presunta estafa relacionada con el uso de silla de ruedas para abordar el avión. El sujeto aseguró que muchas de las personas que las piden en realidad no las necesitan, sino que forman parte de su estrategia para evitar la multitud de pasajeros y llegar rápidamente hasta sus asientos. La queja adquirió tanta popularidad que una aerolínea respondió.

“Estafa preembarque en Southwest Air, 20 pasajeros abordan en silla de ruedas y probablemente solo tres necesiten una para desembarcar”, escribió el hombre identificado como Paul en su cuenta de Twitter. La publicación estaba acompañada de una foto en la que se observa a una fila de personas sentadas en estos aparatos. Los usuarios respaldaron su teoría y compartieron experiencias similares en las respuestas al tuit.

“Literalmente eso me pasó hoy. Estaba muy enojada, me gasté US$50 extra para subir antes al avión, pero había una persona en silla de ruedas, acompañada de otros 10 pasajeros. Todos llegaron antes que nosotros porque iban con la persona de la silla y ocuparon todos los asientos delanteros, por los que nosotros pagamos más”; “Dejé de usar esa aerolínea por la misma razón. Está fuera de control y no parecen interesados en solucionarlo”, escribieron.

El hombre aseguró que las personas usan las sillas de ruedas en los vuelos como una estrategia de estafa Twitter/@trendready

Mientras llovían los reclamos, la compañía apareció para asegurar en un tuit que su política de preembarque “cumple con los requisitos de la Ley de Acceso a Aerolíneas (ACAA por sus siglas en inglés)”. Enfatizó que ofrecen las “comodidades adecuadas” a sus clientes y lamentaron la decepción de Paul, al mismo tiempo que le agradecieron “por compartir su punto de vista”.

Esta respuesta no dejó contento al hombre, quien volvió a hacer una publicación para quejarse del mismo tema. “La estafa de las sillas de ruedas continúa esta mañana”, escribió. Paul detalló que cinco personas consiguieron abordar antes el avión debido a que se registraron como acompañantes de una persona adulta que, supuestamente, necesitaba la silla. Sin embargo, en otra publicación evidenció que la mujer en cuestión caminaba por los pasillos sin ayuda del dispositivo. En otro tuit, detalló que solo seis pasajeros desembarcaron en una silla de ruedas, cuando 14 la solicitaron inicialmente.

El hombre regresó a Twitter para hacer una segunda queja sobre el uso de las sillas de ruedas Twitter/@trendready

La aerolínea no puede cuestionar las solicitudes de sillas de ruedas

Nuevamente, los miembros de la aerolínea hicieron caso a las inquietudes de Paul. Le explicaron que lamentaban lo ocurrido y que trabajan para mantener “la integridad del proceso de embarque”. No obstante, enfatizaron en que se esfuerzan por brindar las adaptaciones adecuadas a todos los pasajeros y que no pueden cuestionar la validez de las solicitudes, “dado que muchas discapacidades no son visibles”.

Paul aseguró que existen personas que no necesitan las sillas de ruedas y aun así las solicitan a las aerolíneas Twitter/@trendready

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT por sus siglas en inglés) obliga a las aerolíneas a brindar la asistencia solicitada “de inmediato” por una persona con problemas de movilidad. La instancia gubernamental estipula que solo será necesario que el pasajero se identifique como una “persona con discapacidad que necesita el servicio (una silla de ruedas)”, sin que sea sometido a cuestionamientos. Entre los tratos preferenciales que tienen estos pasajeros se distingue abordar el avión antes que el resto, especialmente si su discapacidad necesita tiempo adicional para hacerlo, según detalla su sitio web.

