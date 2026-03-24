Se reportó una feroz explosión en una refinería en Texas y una parte fue clausurada

HOUSTON.- Una feroz explosión se produjo este lunes en una refinería de petróleo en Port Arthur, Texas, al sur de Estados Unidos, según informaron las autoridades, que pidieron a los residentes cercanos que buscaran refugio de inmediato para mantenerse a salvo. En la planta se encuentra una importante instalación de Valero Energy Corp., que respondió a los incendios.

Este episodio intensificó la presión sobre el mercado estadounidense de combustibles, cuyos precios ya se habían disparado debido a la guerra en Oriente Medio. Según indicaron fuentes cercanas al incidente al medio Bloomberg, el incendio se produjo en una unidad de hidrotratamiento de diésel, que sufrió graves daños, mientras que el fuego se localizó cerca del craqueador catalítico de fluidos de la planta, y parte de la refinería ha sido clausurada. De momento no trascendió si se ha decidido si se cerrará la planta por completo.

Imágenes del impactante incendio en la refinería

“Para garantizar la seguridad de todos los residentes en los alrededores y a la luz de la reciente explosión en la refinería de Valero, se ordena refugiarse de inmediato”, escribieron los responsables de gestión de emergencias de Port Arthur en una alerta. La orden aplica a una amplia franja de terreno alrededor de la refinería.

“Actualmente hay un incendio en una unidad de la refinería (...) Se ha localizado a todo el personal”, señalaron desde la empresa en un comunicado, añadiendo que la seguridad de los trabajadores es “máxima prioridad”.

Medios de comunicación locales mostraron altas llamas y una columna de humo negro elevándose desde la refinería. Asimismo, residentes cercanos alertaron sobre un fuerte estruendo que hizo vibrar las ventanas y causó preocupación.

Según el sitio web de Valero, la refinería de Port Arthur está ubicada a unos 140 kilómetros al este de Houston y emplea a casi 800 trabajadores para “procesar crudo pesado y agrio y otras materias primas en gasolina, diésel y combustible para aviones”, moviendo alrededor de 435.000 barriles por día.

Con información de AFP.