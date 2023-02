Seattle se convierte en la primera ciudad de EE.UU. en prohibir un tipo de discriminación

escuchar

Una concejal de Seattle, Kshama Sawant, impulsó una iniciativa para prohibir explícitamente la discriminación por castas en el código municipal de esa ciudad estadounidense, un sistema social milenario que divide a las personas en categorías desde el momento de su nacimiento, y que prevalece en la actualidad.

En un hecho histórico, la ordenanza fue aprobada por seis votos contra uno, este martes. De esta manera, Seattle se convirtió en la primera ciudad de Estados Unidos que prohíbe explícitamente este tipo de discriminación y la coloca al mismo nivel de otras categorías, como la discriminación por raza, religión e identidad de género.

La discriminación por castas es un asunto particularmente relevante para la comunidad de inmigrantes del sudeste asiático en Estados Unidos cm.kshama / Instagram

“Es una cuestión muy sencilla: ¿Debe seguir permitiéndose en Seattle la discriminación por motivos de casta?”, planteó Kshama Sawant, promotora de la iniciativa, durante la reunión, de acuerdo con CNN. “Pero aunque simple, también es una cuestión profunda e histórica”. En el documento de la propuesta legislativa, que consta de 26 páginas, la representante recapituló que el sistema de castas se originó en la antigua India, pero a lo largo del tiempo ha permanecido arraigado en el hinduismo, por lo cual ahora se puede encontrar en prácticamente todos los países y comunidades religiosas del sur de Asia.

Al anunciarse el resultado favorable sobre su iniciativa, Sawant se expresó en su cuenta de Instagram: “¡Nuestro movimiento ha ganado [para acabar con] una prohibición histórica, la primera en el país, de la discriminación por castas en Seattle! Ahora tenemos que [...] extender esta victoria por todo el país”. Con las modificaciones aprobadas, ahora la ley en Seattle prohíbe la discriminación por casta en el empleo, la vivienda, y otros ámbitos. También crea una estructura legal para que las víctimas puedan presentar denuncias ante las autoridades.

La discriminación por casta en perspectiva

Según los datos de contexto presentados por Kshama Sawant en su iniciativa, una de cada cuatro personas de casta minoritaria que vive en Estados Unidos ha sufrido agresiones físicas y verbales, una de cada tres pasó por discriminación en la educación y dos de cada tres en el lugar de trabajo.

La comunidad de Seattle celebra la aprobación de la ordenanza antidiscriminación por casta

De acuerdo con los reportes de medios locales, como The Stranger, la cuestión de la casta es especialmente relevante en Seattle, debido a que es uno de los polos más importantes de la industria tecnológica de Estados Unidos, que emplea a un gran número de inmigrantes de países del sudeste de Asia. Previo a la votación, surgieron testimonios en audiencias públicas y cartas al Ayuntamiento de casos concretos. En un ejemplo, un artículo publicado en julio de 2020 por The New York Times abordó el incidente de un antiguo empleado de Cisco Systems, en California, que denunció haber sido discriminado por su casta mientras trabajaba para la compañía tecnológica.

Por otra parte, The Washington Post reportó a finales del mismo año que un grupo de 30 ingenieras indias declararon haber visto o sufrido discriminación por casta al trabajar en empresas tecnológicas como Google y Apple. En la carta del grupo difundida por el diario, las mujeres señalaron exclusión de oportunidades de ascenso por parte de directivos de castas dominantes, que también hacían bromas inapropiadas.

Según un informe del Center for American Progress publicado en 2021, solamente 14 estados tenían leyes contra la discriminación por ascendencia.

LA NACION