Shelton supera debut en Cincinnati tras retirada de argentino Ugo Carabelli

El tenista estadounidense Ben Shelton, flamante campeón del Masters 1000 de Canadá, solventó este domingo su estreno en el Abierto de Cincinnati en un duelo que el argentino Camilo Ugo Carabelli abandonó por lesión.

Shelton, número seis de la ATP, dominaba este cruce de segunda ronda por 6-3 y 3-1 cuando Ugo Carabelli (47) caminó hasta la red para anunciar su retirada.

El argentino, de 26 años, se lastimó la pierna derecha en un mal movimiento durante el cuarto juego del segundo set.

Tras recibir atención médica, Ugo Carabelli regresó a la pista pero, sin apenas movilidad, aguardó al final del juego para felicitar a Shelton por el triunfo.

De esta forma el estadounidense estrenó con éxito su estatus de campeón de Masters 1000 alcanzado el pasado lunes con su triunfo en Canadá.

"Definitivamente no es fácil jugar un par de días después de ganar un título, y especialmente uno de Masters 1000", señaló el jugador de Atlanta.

"Lo lamento por Camilo. Obviamente no es la forma en que uno quiere pasar a la siguiente ronda y espero que se recupere rápidamente", deseó. "No estoy exactamente seguro de qué tuvo pero espero que no sea grave".

"Yo me sentí bien físicamente. Tuve algunas molestias musculares pero son normales. Creo que hice un buen trabajo en los pocos días que tuve para recuperarme", dijo Shelton, quien estuvo apoyado en la grada por su pareja, la estrella del fútbol femenino estadounidense Trinity Rodman.

Shelton, de 22 años, enfrentará al español Roberto Bautista, de 37, en la tercera ronda de Cincinnati, también de categoría Masters 1000.