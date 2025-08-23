“Silver Eagle”: la moneda de un dólar, que en realidad vale más de US$33.000 y podrías tener en el bolsillo sin saberlo

En la numismática estadounidense, una moneda de US$1 puede comercializarse por decenas de miles de dólares. Este fenómeno se materializa en el Silver Eagle acuñado en 2000, una pieza que capturó la atención de especialistas y aficionados debido a sus particulares características y estado de conservación excepcional.

Origen de la serie Silver Eagle de un dólar

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), la Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzó en 1986 la producción de ejemplares de oro y plata con el fin de competir con emisiones internacionales como el Krugerrand sudafricano o la Hoja de Arce canadiense. Estas piezas fueron concebidas inicialmente como objetos de inversión, cuyo valor se asociaba directamente al precio del metal contenido en ellas.

La moneda pertenece a la serie conocida como "Silver Eagle" acuñada en el 2000 Foto Heritage Auctions

Sin embargo, con el tiempo algunas emisiones adquirieron valor adicional en el mercado secundario debido a su rareza o a su conservación. Esto permitió que ciertas piezas superaran ampliamente su cotización, por lo que se convirtieron en artículos de interés para coleccionistas.

La serie de plata, conocida como “Silver Eagle”, se emite en versiones sin circular y proof. Las primeras son distribuidas a través de representantes autorizados, mientras que las segundas pueden adquirirse directamente en la Casa de la Moneda.

Cómo identificar una moneda Silver Eagle auténtica

La pieza que llamó la atención recientemente corresponde a la emisión de Filadelfia de 2000, catalogada como acuñación de negocios con la calificación Mint State (MS). Algunas monedas en estado prístino adquirieron un valor elevado en el mercado. La clave está en su calificación de conservación.

En el ámbito numismático, las monedas se clasifican con una escala de 1 a 70. Aquellas calificadas como MS70, es decir, sin imperfecciones visibles bajo lupa, son las más buscadas.

Entre los detalles a observar se encuentran:

Año: 2000.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: Adolph A. Weinman/John Mercanti.

Diámetro: 40,60 milímetros.

Peso: 31,10 gramos.

Composición: 99,93% de plata y 0,007% de cobre.

Tirada: 9.239.132 ejemplares.

Anverso: utilizada originalmente en los medios dólares de 1916 a 1947, representa a la Libertad envuelta en la bandera nacional, con ramas de laurel y roble en la mano izquierda y el brazo derecho extendido. La palabra “LIBERTY” aparece en la periferia superior, mientras que la fecha en la inferior. En el extremo derecho se lee el lema “IN GOD WE TRUST”.

Reverso: muestra un águila heráldica estilizada con un escudo y una cinta en su pico con la frase “E PLURIBUS UNUM”, sobre la cabeza del ave posan 13 estrellas. La palabra “UNITED STATES OF AMERICA” se encuentra en la periferia superior, mientras que “1 OZ. FINE SILVER-ONE DOLLAR”, se encuentra en el inferior.

La población de Silver Eagles del año 2000 certificadas en MS70 es extremadamente baja. PCGS tiene registrados apenas 28 ejemplares con esa calidad. Dentro de ese grupo reducido, nueve pertenecen a la categoría de primeras acuñaciones.

Aunque su valor nominal es de tan solo un dólar, en el mercado de coleccionista puede superar los US$33.000 Foto Heritage Auctions

Cuánto vale el dólar del 2000 en el mercado actual

Un ejemplar de la Silver Eagle 2000 en grado MS70 fue vendido en la plataforma Great Collections por US$33.275. Este precio estableció un referente dentro del mercado especializado y demostró el potencial de la serie cuando se encuentra en condiciones excepcionales.

En contraste, las monedas sin certificación de máxima calidad suelen ofertarse en valores cercanos a los US$160. Sin embargo, los remates pueden modificar esos montos de manera significativa, ya que los coleccionistas están dispuestos a elevar sus ofertas para obtener ejemplares únicos.

El ejemplar fue calificado como MS70, el más alto nivel para identificar a las piezas en perfecto estado Foto Great Collections

Actualmente, varias subastas en línea ofrecen Silver Eagles del año 2000. Algunas ya superan los cientos de dólares, y se espera que en ciertos casos los precios finales alcancen nuevamente cifras de cinco dígitos.

El mercado de monedas en EE.UU. incluye tanto a inversionistas interesados en el valor intrínseco del metal como a coleccionistas que buscan rarezas. En este último grupo, la conservación y la tirada limitada juegan un papel decisivo.

La Silver Eagle se consolidó como una de las series más populares desde su creación. Su diseño clásico y la pureza del metal han asegurado demanda constante, tanto en el ámbito local como internacional.