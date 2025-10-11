Sin Messi, Argentina le gana 1-0 a Venezuela en duelo amistoso en Miami

La selección argentina venció 1-0 a Venezuela en un partido amistoso disputado este viernes en Miami (Florida), en el que no participó su capitán, Lionel Messi, ausente de la cancha por motivos sin especificar.

La Albiceleste, campeona del mundo, muy dominadora durante todo el encuentro, se impuso gracias a un gol de Giovani Lo Celso en el minuto 31.

En un Hard Rock Stadium con apenas 15.000 asientos ocupados, de 65.000 disponibles, la selección dirigida por Lionel Scaloni no tuvo que recurrir a su versión más brillante para imponerse.

Le bastó jugar con aplicación y apoyarse en la calidad de los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez, siempre peligrosos, y en el despliegue del lateral Nahuel Molina.

Desde un palco, Messi, instalado en Florida desde que firmó por el Inter Miami en 2023, veía el encuentro con su familia.

Su presencia en la cancha había sido motivo de incertidumbre durante toda la semana, ya que no se descartaba que fuera liberado para disputar el sábado un partido clave para posicionar a su club en los playoffs de la liga norteamericana (MLS).

Argentina impuso de entrada su dominio del balón y una presión eficaz que encerró a Venezuela en su campo.

La Vinotinto, bajo las órdenes del seleccionador interino Oswaldo Vizcarrondo, trataba de olvidar un poco la decepción por no haberse clasificado para el Mundial 2026, pero sus jugadores no lograban dar más de tres toques seguidos y apenas cruzaban el mediocampo.

En una de sus pocas internadas en terreno argentino, el delantero Alejandro Marqués falló un gol cantado al mandar afuera un cabezazo a puerta vacía.

El castigo fue doble para Venezuela, ya que en la jugada siguiente llegó el primer gol argentino. Tras una buena combinación con Álvarez, Lautaro Martínez encontró a Lo Celso por la izquierda, y el centrocampista batió al portero José Contreras con un zurdazo seco.

La segunda parte fue un calco de la primera, con una Argentina muy superior y una Venezuela a la que le costaba zafarse de la presión rival.

La Albiceleste rozó el segundo gol en más de una ocasión, pero estuvo falta de precisión para batir a un gran Contreras.

Como en el primer tiempo, Venezuela tuvo una ocasión clarísima para marcar, pero el disparo del defensa Teo Quintero se estrelló contra el larguero y acabó con las esperanzas de los suyos.

Argentina afrontará el martes a Puerto Rico en Fort Lauderdale, al norte de Miami. Se desconoce si Messi disputará ese encuentro en el Chase Stadium, la cancha del Inter Miami.

La selección argentina anunció poco antes del partido ante Venezuela que Franco Mastantuono, su joven promesa del Real Madrid, se perderá los dos amistosos de octubre por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (Leonardo Balerdi, 78'), Cristian Romero (C), Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico (Nico González, 45'); Enzo Fernández (Alexis Mac Allister, 78'), Leandro Paredes (Giuliano Simeone, 63'), Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez (Rodrigo De Paul, 78'). DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Jon Aramburu (Ronald Hernández, 78'), Alessandro Milani, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero; Juan Pablo Añor Acosta (Carlos Faya, 78'), Telasco Segovia (Wiki Carmona, 83'), Cristian Cásseres, Kervin Andrade (Matías Lacava, 58'); Gleiker Mendoza, Alejandro Marqués (Kevin Kelsy, 58'). DT: Oswaldo Vizcarrondo

gma/ag