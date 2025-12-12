Síntomas del norovirus: así se manifiesta la enfermedad que obligó a cerrar una escuela en Estados Unidos

Una escuela de Medford, Massachusetts, tuvo que suspender las clases este jueves 11 y viernes 12 de diciembre como consecuencia de los contagios de norovirus. Se trata de una enfermedad que, por lo general, se propaga a través de alimentos o agua que se contaminan. Entre los síntomas se encuentran vómitos y diarrea.

Cuáles son los síntomas del norovirus, la enfermedad que azota una escuela de Massachusetts

De acuerdo con Mayo Clinic, el norovirus es una enfermedad “altamente contagiosa” que afecta principalmente a niños pequeños, adultos mayores y personas con otras afecciones médicas. Entre sus consecuencias, tiene el potencial de provocar una deshidratación grave.

Así se ve un grupo de viriones de norovirus a través de un microscopio Charles D. Humphrey - CDC

Estos son sus síntomas más comunes:

Vómitos.

Diarreas graves.

Dolor o calambres estomacales.

Sensación de malestar general.

Febrícula.

Dolor muscular.

Todos los síntomas suelen comenzar entre 12 y 48 horas después de la exposición inicial al virus y duran de uno a tres días.

“Puedes seguir excretando el virus en las heces hasta varias semanas después de la recuperación. Esta excreción puede durar de semanas a meses si tienes otra afección médica”, explica el sitio.

Cómo se contagia el norovirus

Según detalló Mayo Clinic, estos son las principales causas o factores de riesgo de contagio:

Consumir alimentos contaminados.

Beber agua contaminada.

Tocarse la boca con las manos después de que estuvieran en contacto con una superficie o un objeto contaminado.

Estar en contacto estrecho con una persona que tiene la infección.

Quedarse en hoteles, centros turísticos, cruceros u otros destinos con muchas personas en espacios cerrados.

Vivir en espacios cerrados, como asilo de ancianos.

El norovirus puede devenir en dolor estomacal

La escuela de Massachusetts que cerró por contagios de norovirus

Según CBS News, más de 130 estudiantes se contagiaron de norovirus en Escuela Primaria Roberts de Medford, en Massachusetts, por lo que el establecimiento cerró sus puertas este jueves 11 y viernes 12 de diciembre. Además, hay 20 miembros del personal del colegio que se enfermaron.

Desde preescolar hasta quinto grado, esta institución educativa tiene casi 600 estudiantes, por lo que las infecciones representan alrededor del 25%. Una gran mayoría de los contagiados presentó síntomas de malestar estomacal.

Roberts fue la única escuela de la región que tuvo que cerrar, lo que sugiere que fue un brote focalizado. Los demás establecimientos abrieron y tuvieron asistencia normal a clases.

Lavarse las manos ayuda a evitar la propagación del norovirus Shutterstock

Cómo prevenir el norovirus en Estados Unidos

Mayo Clinic señaló que, para prevenir el contagio de norovirus, hay que seguir algunas recomendaciones importantes:

Lavarse bien las manos con agua y jabón durante 20 segundos.

Evitar los alimentos y el agua contaminados.

Lavar las frutas y las verduras.

Cocinar bien los mariscos.

Desinfectar las superficies.

Tener cuidado con los viajes a zonas de alto riesgo de infección.

En el caso de ya estar contagiado, también hay consejos que pueden servir para evitar la propagación:

Evitar el contacto con otras personas.

Lavarse bien las manos.

Quedarse en casa.

No manipular alimentos u objetos que usen otras personas.

Desechar cuidadosamente los vómitos y las heces.

Evitar viajar.

Las escuelas son lugares propensos a la propagación del norovirus David Zalubowski - AP

Los datos sobre contagios de norovirus en Estados Unidos

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Estados Unidos registra cada año aproximadamente 2500 brotes de norovirus.

Hay diversos entornos que, usualmente, son los más propensos a la propagación de la enfermedad, como por ejemplo los centros de salud, las escuelas, establecimientos de cuidado infantil y los cruceros, entre otros.