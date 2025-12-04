Por seguridad: profesionales de la salud en Miami piden que se suspendan los vuelos a Cuba
Las autoridades del territorio alertaron sobre el fallecimiento de 33 personas, que se contagiaron por la picadura de mosquitos
- 3 minutos de lectura'
Dos organizaciones de la salud en Miami alertaron sobre la situación epidemiológica en Cuba y emitieron un pedido a las autoridades internacionales para que se suspendan los vuelos a la región. Los expertos médicos situaron el foco en las enfermedades que se propagan en el país latino.
Sobre qué enfermedades en Cuba alertan los médicos de Miami: el riesgo de volar
El país latino reportó 33 fallecidos a causa de enfermedades transmitidas por la picadura de mosquitos, entre las que se encuentran el dengue, el oropouche y la chikungunya. Con la situación epidemiológica presente en Cuba, los expertos de la salud en Miami solicitaron que no se permita volar desde Estados Unidos.
Especialistas de Solidaridad sin Fronteras (Ssfhelp) y Cruz Verde Internacional enviaron cartas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) para pedir que se eleve la alerta de viaje a Cuba a nivel 4, según remarcó Nuevo Herald. Esta categoría recomienda no viajar al territorio por riesgo de la vida de los viajeros.
La iniciativa fue liderada por los médicos Julio César Alfonso Sánchez y Alfredo Melgar, quienes señalaron que se debería actuar de forma rápida para detener las epidemias de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes.
Así, emitieron su pedido también a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef, al alegar que los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores conforman los principales grupos de riesgo.
La advertencia de los expertos en Miami sobre las enfermedades propagadas en Cuba
Un reporte de Reuters indicó que 33 personas murieron en el país latino a causa de la epidemia de las afecciones transmitidas a través de la picadura de mosquitos. De ellas, 12 fallecieron por dengue y otras 21 por chikunguña, mientras 21 eran menores de 18 años.
“Los viajeros que van a Cuba y contraen la enfermedad tienen un período de incubación de tres a siete días, en los que no tienen síntomas, pero llegan infectados a Florida“, advirtió Melgar.
Los expertos recalcaron también la situación de los hospitales en el país latino. “Muchos niños llegan a las salas de emergencia con fiebre alta y dolor de cabeza, que son síntomas de meningoencefalitis y, como pasan horas esperando, cuando son atendidos están muy graves”, precisó Melgar.
El médico en Miami dijo que la meningoencefalitis es una afección que complica un diagnóstico de oropouche, así como la neumonía, “que causa inflamación en el cerebro”.
En ese sentido, aseveró que los centros hospitalarios cubanos se encuentran colapsados por el incremento de los casos.
La situación epidemiológica en Cuba: en qué nivel está catalogado el riesgo por los CDC
Las autoridades estadounidenses situaron el oropouche en el nivel 1 de alerta en el país latino, que indica que se pueden “praticar las precauciones habituales”. Con respecto a las otras afecciones, las indicaciones en la página de los CDC son:
- Chikungunya en Cuba: nivel 2, “practicar precauciones mejoradas”.
- Dengue: nivel 1, aunque señalaron que los viajeros que visiten el país pueden correr mayores riesgos.
