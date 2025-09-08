"SNL 50" y las transmisiones de los Grammy y los Oscar ganan en los Emmy de las Artes Creativas

LOS ANGELES (AP) — Los Grammy y los Oscar ganaron premios Emmy el domingo por la noche. También lo hizo Kendrick Lamar, mientras que el especial del 50 aniversario de "Saturday Night Live" ganó media docena.

La transmisión de los Grammy por CBS ganó por su coreografía, mientras que la transmisión de los Oscar por ABC ganó por su diseño de producción en la segunda noche de los Premios Emmy de Artes Creativas, el maratón precursor de los principales Premios Emmy del próximo fin de semana. Los Emmy de Artes Creativas de dos noches entregan casi 100 trofeos en un conjunto de categorías muy variadas.

"Desafortunadamente, los Grammy no pudieron estar aquí esta noche", dijo el presentador Harvey Guillén entre risas después de anunciar la victoria.

Lamar, quien también estuvo ausente, se convirtió en ganador de dos Emmy, llevándose el trofeo junto con Tony Russell por la dirección musical de su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

"SNL 50: The Anniversary Special" ganó por su guion, peinado y edición, entre otras categorías.

Los Emmy de Artes Creativas generalmente honran a los miembros del equipo detrás de escena, una semana antes de que las estrellas de la televisión tomen el mismo escenario.

"Este es el verdadero Emmy para las personas que hacen que la televisión suceda, para los artistas y los artesanos", afirmó Sarah Silverman, quien sirvió como cuasi-anfitriona al ser la primera presentadora en el escenario del Teatro Peacock en Los Ángeles.

O, como dijo de manera menos halagadora, "Este es el Emmy para las personas que quienes dirigen los Emmy no creen que deban ser vistas en la televisión".

Sin embargo, hay grandes estrellas nominadas en el show de Artes Creativas, pero muchas, como Lamar, no asistieron.

Beyoncé es una múltiple nominada por su "Beyoncé Bowl", un espectáculo de medio tiempo de fútbol americano en Netflix. El mes pasado, ganó un Emmy especial entregado por un comité por el vestuario del espectáculo.

Barack Obama superó a Tom Hanks en la categoría de narración de documentales.

Lamar también puede ganar el premio al mejor especial de variedades por su espectáculo de medio tiempo más tarde el domingo. Ganó su primer Emmy en 2022 como intérprete en el medio tiempo del Super Bowl encabezado por Dr. Dre y Snoop Dogg.

Jimmy Kimmel, quien ha sido anfitrión tanto de los Oscar como de los Emmy en múltiples ocasiones, estuvo para aceptar su cuarto Emmy, a mejor anfitrión de un programa de concurso por su trabajo en "Who Wants to Be a Millionaire".

Agradeció al fallecido anfitrión original del programa, Regis Philbin, por hacer de "Millionaire" un fenómeno cultural.

"Regis fue el mejor en esto", dijo Kimmel tras bastidores.

“Es emocionante tener esto y saber que él tiene este mismo Emmy en la colección de su familia en algún lugar”.

“Jeopardy” ganó como mejor programa de concursos.

La ceremonia de Artes Creativas se desarrolla de manera rápida y eficiente: se entregan 47 premios el domingo en aproximadamente dos horas y media, pero la atmósfera es relajada. Se permite exclamar groserías, pues no se transmite por televisión, como mostró Kimmel cuando le dijo al nominado Will Ferrell que se callara durante su discurso.

Las dos noches se editan en un solo programa que se transmitirá por televisión en FXX el sábado. Al día siguiente, la 77a entrega de los Premios Emmy, presentados por Nate Bargatze, se transmitirán en vivo por CBS.

Mientras que el domingo se honró a la variedad, el documental y la telerealidad, las series con guion tuvieron el escenario el sábado.

“The Studio” obtuvo nueve Emmy hacia el comienzo, incluyendo mejor actor invitado en una comedia para Bryan Cranston, convirtiéndose en la favorita para terminar con el mayor total después de la ceremonia principal del próximo domingo.

“Severance” fue la mejor entre los dramas con seis premios, incluyendo mejor actriz invitada en un drama para Merritt Wever.

“The Penguin” obtuvo ocho en las categorías de series limitadas, y Julie Andrews ganó su tercer Emmy a los 89 años por su trabajo de voz en “Bridgerton”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.