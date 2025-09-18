Son Heung-min anota triplete en triunfo de Los Ángeles sobre Real Salt Lake

Con un triplete de su estrella, el surcoreano Son Heung-min, Los Ángeles FC goleó el miércoles 4-1 de visita al Real Salt Lake y logró su decimotercera victoria de la temporada 2025 de la liga norteamericana (MLS).

En el estadio America First Field, en Sandy, estado de Utah, Son consiguió su primer hat-trick en la MLS.

El surcoreano anotó los dos primeros goles en 16 minutos, primero con una jugada de contragolpe y luego con un potente remate desde fuera del área.

Una generosa jugada de Denis Bouanga le dio al exTottenham su tercer tanto de la noche en una contra mortal a ocho minutos del final del partido.

Son, de 33 años, suma cinco goles en sus primeros seis partidos en la MLS, convirtiéndose en el fichaje sensación de la temporada.

Los Angeles FC llega a 47 puntos y se ubica en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, a nueve unidades del líder, San Diego, con dos partidos menos disputados.

Mientras tanto, en un dramático final New York City FC se impuso 3-2 a Columbus Crew este miércoles en el Yankee Stadium.

El argentino Julián Fernández anotó el gol de la victoria al minuto 90+4 con un estupendo remate de pierna izquierda.

El cuadro neoyorquino se repuso en un par de ocasiones después de estar abajo en el marcador y aprovechó el último suspiro para sacar tres puntos vitales en la lucha por la clasificación a los playoffs.

Daniel Gazdag desde el punto penal y Wessam Abou Ali con un estupendo remate de cabeza le dieron la ventaja a Columbus, mientras que Hannes Wolf igualó el marcador con su cuarto doblete de la temporada.

Wolf, de 26 años, llega a once goles con New York City en la temporada 2025.

El Crew ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y se ubica en la séptima posición de la Conferencia Este con 49 puntos con cuatro partidos por disputar.

New York City, por su parte, desplaza al Inter Miami de Lionel Messi de la quinta posición con 50 puntos y podría asegurar el pase a los playoffs el fin de semana cuando enfrente a un enrachado Charlotte FC.

Austin FC y Nashville SC finalistas del torneo de copa

Por otro lado, el Austin FC derrotó 2-1 al Minnesota United y clasificó a la final del torneo de copa, el Lamar Hunt US Open Cup, donde enfrentará a Nashville SC que había logrado su boleto el martes al dejar por el camino a Philadelphia Union.

CJ Fodrey le dio la victoria a Austin en una dramática definición con un gol al minuto 120, apenas el segundo de su carrera profesional.

La edición 110 del torneo de copa contó con la participación de 96 equipos de todas las categorías del fútbol de Estados Unidos.

El campeón del torneo de copa obtiene un cupo directo a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf.

