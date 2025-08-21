SpaceX listo para llevar un dron militar estadounidense secreto en su octava misión

LA NACION

Un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX irá al espacio el jueves por la noche llevando como carga útil al secreto dron militar X-37B en su octava misión.

De acuerdo con la empresa, propiedad del multimillonario Elon Musk, el despegue del cohete está previsto a las 23:50 locales (04:50 GMT del viernes) desde Cabo Cañaveral en Florida. Una ventana adicional de lanzamiento estará disponible a la misma hora el viernes.

La Fuerza Espacial estadounidense dijo que la misión del dron incluye "un amplio rango de pruebas y objetivos de experimentación".

"Estas demostraciones operacionales y experimentos comprenden tecnologías de próxima generación incluyendo comunicaciones láser y el más desarrollado sensor inercial cuántico jamás probado en el espacio", según un comunicado de esa sección militar el mes pasado.

"La misión 8 contribuirá a mejorar la resiliencia, eficiencia, y seguridad de las arquitecturas de comunicación basadas en el espacio", agregó.

Con un tamaño similar al de un pequeño autobús, el dron espacial X-37B parece una versión reducida de los transbordadores espaciales que fueron retirados en 2011. En misiones previas, el X-37B ha llevado a cabo pruebas para la agencia espacial estadounidense NASA.

En operación desde 2010 y alimentado por paneles solares, el dron X-37B fue diseñado por United Launch Alliance, una filial de Boeing. El artefacto tiene nueve metros de largo y unos 4,5 metros entre sus alas.

