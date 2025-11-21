Subastan cuadro de Frida Kahlo en US$ 54,6 millones, un récord para una artista mujer

Un autorretrato de la artista mexicana Frida Kahlo se subastó el jueves en Nueva York por US$54.600.000, convirtiéndose en la pintura más cara vendida hasta ahora por una mujer, según informó la casa de subastas Sotheby's.

Con esta obra de 1940, titulada "El sueño (la cama)", Kahlo superó el récord de la artista estadounidense Georgia O'Keeffe, con una pintura que alcanzó la suma de US$44.400.000 en 2014.

El precio alcanzado el jueves es también un récord para una obra de cualquier artista latinoamericano, hombre o mujer. La marca anterior la tenía la propia Frida con el autorretrato "Diego y yo", rematado en 2021 en Sotheby's por US$34.900.000.

El nombre del comprador se mantuvo en reserva.

El cuadro representa a la artista durmiendo en una cama que parece flotar en el cielo. Sobre el dosel yace un esqueleto enorme con las piernas envueltas en dinamita.

Esta pintura de Kahlo trae una imagen "muy personal", en la cual "ella fusiona motivos folclóricos de la cultura mexicana con el surrealismo europeo", explicó a la AFP Anna Di Stasi, responsable de arte de América Latina en Sotheby's.

Kahlo, que falleció a los 47 años en 1954, "no estaba de acuerdo" con el hecho de que ver su obra asociada al movimiento surrealista, agregó la experta.

Pero "a la vista de esta magnífica iconografía, parece completamente pertinente incluirla" en esta corriente, estimó.

