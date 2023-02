Es latina, vive en Canadá y dice qué le hubiera gustado saber antes de mudarse: “Todo parece algo que no es”

escuchar

Además de Estados Unidos, Canadá se ha convertido en uno de los países en los que cada vez más personas quieren vivir. Miles de extranjeros han considerado a esta nación como un lugar perfecto para instalarse, atraídas también por el estilo de vida. Una latina vivió esta experiencia en primera persona. Según dijo, le gustaría volver el tiempo atrás para saber algunos detalles antes de mudarse a Vancouver. Desde su perspectiva, “todo parece muy bonito, pero no lo es”.

La usuaria @paovillass compartió un video de TikTok para contar cómo fue su vida desde que se instaló en Canadá. Si bien admitió que gana lo suficiente en sus trabajos, llegar a ese nivel no fue sencillo para ella. Es por eso que quiso advertir a la comunidad virtual sobre cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta antes de elegir a este país como nuevo hogar. Enumeró los cuatro elementos principales:

1. El costo de vida

“Me hubiera gustado saber que todo iba a ser muy caro”, inició en su clip. En su caso, viajó a Canadá para estudiar, pero también trabaja. Incluso había vivido antes en Estados Unidos, pero en un comienzo la realidad económica la superó: “Sí, te alcanza, incluso con un trabajo de salario mínimo, yo así vivo, pero yo no tengo tantos ahorros como otros amigos que viven en una casa con cinco personas y que su renta es un cuarto de lo que pago yo (ella vive con solo una persona más)”, relató.

Estos son los cuatro aspectos más complicados de vivir en Canadá, según una latina

2. Relaciones interpersonales

Establecer relaciones sociales también fue complicado para la migrante. “Es muy difícil hacer amigos que no sean latinos porque latinos hay demasiados, pero con los canadienses yo tenía esta impresión de que iban a ser las personas más lindas del mundo, que no eran nada fríos, que eran superbuenos. Me llevé una gran sorpresa”, contó.

Debido a que su compañera de casa es canadiense, Pao tuvo la oportunidad de formar relaciones más cercanas con los ciudadanos de ese país. “Ella me presentó a bastantes de sus amigos, entonces ahí hice mi bolita de amigos”, declaró.

3. El trabajo

Otra de las motivaciones de algunas personas para dejar sus países de origen es el trabajo. En internet y también en diferentes sitios de noticias, son comunes las ofertas para latinos en Canadá. Desde la experiencia de la también creadora de contenido, el empleo no es tan abundante como todos suponen. “Pensé que encontrar trabajo iba a ser mucho más fácil y no lo es”. En su caso, tuvo que atravesar por decenas de entrevistas para conseguir uno mientras estudiaba. Ahora tiene tres que, según dijo, le ameritaron mucho esfuerzo.

Vivir en Canadá no es tan sencillo como parece, según la joven

4. El clima

En Canadá, el clima puede llegar a ser radical. En Toronto, por ejemplo, los inviernos son helados y ventosos, mientras que el resto del año permanece parcialmente nublado. La temperatura generalmente varía de -8 °C a 25 °C y rara vez baja a menos de -17 °C o sube a más de 30 °C. Si bien la tiktoker creyó al principio que esto no importaba, al final sí tuvo peso en su balanza. “Creí que no me iba a pegar tanto porque yo ya había vivido en Estados Unidos, pero me pega muy feo”, cerró.

La migración a Canadá

Canadá es un país que apuesta por la inmigración. A principios de noviembre del año pasado, el gobierno federal incluso anunció un plan para acoger al menos a 500.000 migrantes al año hasta 2025, lo que sumaría 1,5 millones de personas. De acuerdo con una estimación de la BBC, con este número recibiría un número de residentes permanentes ocho veces mayor por población que Reino Unido y cuatro veces más que Estados Unidos.

