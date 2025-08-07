Susana Baca, Enrique Bunbury y Pandora recibirán premios especiales en los Latin Grammy

MIAMI (AP) — Susana Baca, Enrique Bunbury y Pandora recibirán el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación junto con Ivan Lins y Olga Tañón.

Entre otros premios especiales, la academia otorgará el Premio del Consejo Directivo a Eric Schilling durante una ceremonia que se realizará el 9 de noviembre en Las Vegas en la que también se otorgará por primera vez el Premio al Educador de Música.

“Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música”, dijo Manuel Abud, director general de la Academia. “Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de celebrarlos a todos”, agregó.

El Premio a la Excelencia Musical reconoce a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. El Premio del Consejo Directivo es para personas que han realizado importantes contribuciones a la música latina, aunque no necesariamente en la forma de interpretaciones. El Consejo Directivo de la Academia vota para ambas distinciones.

El Premio al Educador de Música es un nuevo reconocimiento, otorgado en asociación con la Fundación Cultural Latin Grammy, para un educador excepcional de la comunidad musical global. Además del premio, el programa musical de la escuela del ganador recibirá una donación de US$10.000 en instrumentos musicales para apoyar la educación musical.

Los galardonados recibirán su premio en un evento privado presentado por Windstar Cruises. A continuación más detalles sobre ellos:

Susana Baca (Perú)

Baca ha investigado y preservado las tradiciones de la música afroperuana. Ha sido galardonada con el Latin Grammy y nominada al Grammy, entre sus éxitos destaca su grabación del tema “María Landó” de Chabuca Granda, que la estableció como una estrella internacional.

Enrique Bunbury (España)

Bunbury es un pionero y uno de los rockeros visionarios de Hispanoamérica. Vocalista de la banda Héroes del Silencio continuó con una extensa obra solista entre cuyos más recientes álbumes destacan “Greta Garbo” y “Cuentas pendientes”. Aclamado por la intensidad hipnótica de sus actuaciones, ha sido galardonado con el Latin Grammy.

Ivan Lins (Brasil)

Lins es creador de grandes clásicos como “Madalena” y “Começar de novo”. Tecladista y cantautor originario de Río de Janeiro, cuenta con más de 800 composiciones en su haber y sus canciones han seducido a jazzistas como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Quincy Jones y Michael Bublé. Lins ha editado discos desde los setenta hasta el presente.

Dos veces nominado al Grammy, ha ganado varios Latin Grammy, incluyendo al álbum del año en 2005 por su retrospectiva en vivo “Cantando Histórias”.

Pandora (México)

La agrupación conformada por las hermanas Isabel y Mayte Lascurain, así como Fernanda Meade, ha sido nominada al Grammy. Entre sus éxitos destaca “Cómo te va mi amor” así como colaboraciones con artistas como Armando Manzanero, Frank Sinatra y Luis Miguel. Celebran su 40 aniversario este año con el álbum recopilatorio “Pandora 40”.

Olga Tañón (Puerto Rico)

Olga Tañón cuenta con éxitos como “La gran fiesta”, “Mi forma de ser” y “Es mentiroso”. Estrella del merengue, la bachata, la salsa y el pop latino. Comenzó su carrera como integrante del grupo tropical Chantelle y continuó sumando seguidores como solista. Ha sido galardonada con múltiples premios Latin Grammy y el Grammy.

Eric Schilling (Estados Unidos)

Ha sido galardonado con 12 Latin Grammy y ocho Grammy. Schilling es un ingeniero de sonido visionario que ha moldeado y transformado la estética de las grabaciones latinas durante los últimos 25 años. Gloria y Emilio Estefan, Shakira, Alejandro Sanz, Thalía, Juan Luis Guerra, Cachao son sólo algunos de los artistas con los que ha colaborado. Es experto en la ingeniería de eventos televisivos, que le han valido 8 Emmy en la categoría de Mejor Mezcla de Sonido.