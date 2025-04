Target lanza una nueva sección para competir con Home Depot desde US$6

Target sumó una nueva propuesta a su oferta comercial: la sección Good Little Garden, enfocada en la venta de flores frescas y plantas en maceta. Con más de 60 variedades disponibles desde US$6, la marca apunta a captar un público que busca opciones accesibles y de calidad para decorar o regalar. El nuevo formato se encuentra disponible en tiendas físicas y en línea, a días de celebrarse el Día de la Madre en Estados Unidos.

Flores frescas, precios bajos y más de 60 opciones disponibles

La cadena lanzó una nueva línea floral bajo el nombre Good Little Garden, con más de 60 variedades disponibles en todo el país. La colección incluye tulipanes, claveles, rosas recién cortadas, suculentas, orquídeas y arreglos en maceta, pero allí con precios que parten desde los US$15. La propuesta fue diseñada para acompañar celebraciones, fechas especiales o simplemente para incorporarlos en el hogar, según publica The Sun.

La compañía informó que garantizará la calidad de los productos a través de su red de distribución habitual y aplicará controles en todas sus tiendas. La incorporación de esta línea responde a una estrategia de diversificación que apunta a integrar productos accesibles y versátiles dentro de su oferta regular.

Distribución nacional y venta en línea con entrega rápida

Además de estar presente en tiendas físicas, Good Little Garden se podrá adquirir mediante los servicios Drive Up y Order Pick Up, que permiten hacer pedidos en línea y retirarlos sin ingresar al local. También estará disponible la opción de entrega a domicilio para quienes formen parte del programa Target Circle 360, en pedidos superiores a US$35.

El objetivo de la empresa es ampliar las opciones de compra con foco en la comodidad, especialmente en fechas de alta demanda como el Día de la Madre. La implementación de este esquema mixto se alinea con las nuevas formas de consumo, donde la rapidez, la disponibilidad inmediata y la posibilidad de elegir desde el hogar son factores decisivos al momento de concretar una compra.

Target apuesta por experiencias presenciales para atraer a más consumidores

El domingo 27 de abril, varias tiendas Target en todo el país organizarán eventos con participación abierta al público, como parte de la campaña de lanzamiento de la línea floral Good Little Garden. Durante la jornada, los asistentes podrán armar sus propios ramos personalizados, participar en sorteos y recorrer espacios preparados con ideas simples para incorporar flores a la vida cotidiana.

Esta iniciativa busca fomentar el vínculo directo con los consumidores, una estrategia que la empresa considera necesaria para fortalecer su identidad en el segmento de jardinería.

Una línea propia y exclusiva que amplía la identidad de la marca

Con Good Little Garden, la cadena incorpora por primera vez una marca dedicada exclusivamente a la venta de flores y plantas. Aunque ya ofrecía estos productos como parte de otras colecciones temporales, esta nueva propuesta se diferencia por tener identidad visual propia, selección específica y disponibilidad todo el año.

Competencia directa con gigantes del hogar como Home Depot y Lowe’s

La incorporación de la marca posiciona a la cadena minorista en un espacio donde hasta ahora predominaban firmas especializadas como Home Depot y Lowe’s. A diferencia de estas cadenas, la propuesta de Target se enfoca en la integración: flores, plantas y accesorios de diseño conviven con productos de supermercado, indumentaria y tecnología en un mismo lugar.