publicidad
publicidad
en vivo
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 10 de mayo
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 4 km SW of Brawley, California
- Latitud: 32.96
- Longitud: -115.56
- Profundidad: 7.2
- Magnitud: 2.1
- Localización: 4 km SW of Brawley, California
Sismo a 5 km WNW of The Geysers, California
- Latitud: 38.79
- Longitud: -122.81
- Profundidad: 2.9
- Magnitud: 2.0
- Localización: 5 km WNW of The Geysers, California
Sismo a 3 km SW of Brawley, California
- Latitud: 32.96
- Longitud: -115.56
- Profundidad: 3.3
- Magnitud: 2.3
- Localización: 3 km SW of Brawley, California
Sismo a 3 km SW of Brawley, California
- Latitud: 32.96
- Longitud: -115.55
- Profundidad: 7.3
- Magnitud: 2.4
- Localización: 3 km SW of Brawley, California
Sismo a 34 km SE of Malaga, New Mexico
- Latitud: 32.01
- Longitud: -103.81
- Profundidad: 8.9
- Magnitud: 2.0
- Localización: 34 km SE of Malaga, New Mexico
Sismo a 2 km SW of Brawley, California
- Latitud: 32.96
- Longitud: -115.54
- Profundidad: 7.4
- Magnitud: 2.1
- Localización: 2 km SW of Brawley, California
Sismo a 2 km WSW of Brawley, California
- Latitud: 32.97
- Longitud: -115.55
- Profundidad: 2.9
- Magnitud: 2.1
- Localización: 2 km WSW of Brawley, California
Sismo a 2 km WSW of Brawley, California
- Latitud: 32.97
- Longitud: -115.55
- Profundidad: 11.0
- Magnitud: 2.7
- Localización: 2 km WSW of Brawley, California
Sismo a 2 km W of Brawley, California
- Latitud: 32.98
- Longitud: -115.55
- Profundidad: 12.5
- Magnitud: 3.6
- Localización: 2 km W of Brawley, California
Sismo a 23 km E of Calipatria, California
- Latitud: 33.14
- Longitud: -115.27
- Profundidad: 8.0
- Magnitud: 2.5
- Localización: 23 km E of Calipatria, California
Sismo a 1 km SW of Brawley, California
- Latitud: 32.97
- Longitud: -115.54
- Profundidad: 5.5
- Magnitud: 3.1
- Localización: 1 km SW of Brawley, California
Sismo a 2 km WNW of Brawley, California
- Latitud: 32.99
- Longitud: -115.55
- Profundidad: 16.2
- Magnitud: 4.3
- Localización: 2 km WNW of Brawley, California
Sismo a 3 km SW of Brawley, California
- Latitud: 32.96
- Longitud: -115.56
- Profundidad: 3.6
- Magnitud: 2.2
- Localización: 3 km SW of Brawley, California
Sismo a 3 km SSW of Brawley, California
- Latitud: 32.95
- Longitud: -115.54
- Profundidad: 9.7
- Magnitud: 2.2
- Localización: 3 km SSW of Brawley, California
Sismo a 2 km WSW of Brawley, California
- Latitud: 32.97
- Longitud: -115.55
- Profundidad: 9.7
- Magnitud: 3.5
- Localización: 2 km WSW of Brawley, California
Sismo a 2 km W of Brawley, California
- Latitud: 32.98
- Longitud: -115.55
- Profundidad: 15.5
- Magnitud: 2.0
- Localización: 2 km W of Brawley, California
Sismo a 2 km WSW of Brawley, California
- Latitud: 32.97
- Longitud: -115.55
- Profundidad: 3.2
- Magnitud: 2.5
- Localización: 2 km WSW of Brawley, California
Sismo a 2 km SW of Brawley, California
- Latitud: 32.97
- Longitud: -115.55
- Profundidad: 8.0
- Magnitud: 2.4
- Localización: 2 km SW of Brawley, California
Sismo a 5 km SW of Brawley, California
- Latitud: 32.96
- Longitud: -115.57
- Profundidad: 5.3
- Magnitud: 2.3
- Localización: 5 km SW of Brawley, California
Sismo a 16 km NW of Pinnacles, California
- Latitud: 36.63
- Longitud: -121.28
- Profundidad: 5.3
- Magnitud: 2.6
- Localización: 16 km NW of Pinnacles, California
Sismo a 4 km WSW of Brawley, California
- Latitud: 32.97
- Longitud: -115.57
- Profundidad: 12.1
- Magnitud: 2.7
- Localización: 4 km WSW of Brawley, California
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Es argentino y abrió en Florida un museo único con 23.500 autos a escala: “El coleccionismo es nostalgia, recuerdos”
- 2
Buenas noticias en Nueva York: Mamdani abrirá cinco nuevas escuelas en el Bronx y Queens en septiembre
- 3
Elecciones en California 2026: Antonio Villaraigosa, el excalde de origen latino decidido a ser el próximo gobernador
- 4
Desclasificación de archivos en EE.UU.: dos astronautas de Apolo 17 hablaron de su presunto encuentro con OVNIS