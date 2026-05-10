Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 10 de mayo

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Sismo a 4 km SW of Brawley, California

  • Latitud: 32.96
  • Longitud: -115.56
  • Profundidad: 7.2
  • Magnitud: 2.1
  • Localización: 4 km SW of Brawley, California

Sismo a 5 km WNW of The Geysers, California

  • Latitud: 38.79
  • Longitud: -122.81
  • Profundidad: 2.9
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 5 km WNW of The Geysers, California

Sismo a 3 km SW of Brawley, California

  • Latitud: 32.96
  • Longitud: -115.56
  • Profundidad: 3.3
  • Magnitud: 2.3
  • Localización: 3 km SW of Brawley, California

Sismo a 3 km SW of Brawley, California

  • Latitud: 32.96
  • Longitud: -115.55
  • Profundidad: 7.3
  • Magnitud: 2.4
  • Localización: 3 km SW of Brawley, California

Sismo a 34 km SE of Malaga, New Mexico

  • Latitud: 32.01
  • Longitud: -103.81
  • Profundidad: 8.9
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 34 km SE of Malaga, New Mexico

Sismo a 2 km SW of Brawley, California

  • Latitud: 32.96
  • Longitud: -115.54
  • Profundidad: 7.4
  • Magnitud: 2.1
  • Localización: 2 km SW of Brawley, California

Sismo a 2 km WSW of Brawley, California

  • Latitud: 32.97
  • Longitud: -115.55
  • Profundidad: 2.9
  • Magnitud: 2.1
  • Localización: 2 km WSW of Brawley, California

Sismo a 2 km WSW of Brawley, California

  • Latitud: 32.97
  • Longitud: -115.55
  • Profundidad: 11.0
  • Magnitud: 2.7
  • Localización: 2 km WSW of Brawley, California

Sismo a 2 km W of Brawley, California

  • Latitud: 32.98
  • Longitud: -115.55
  • Profundidad: 12.5
  • Magnitud: 3.6
  • Localización: 2 km W of Brawley, California

Sismo a 23 km E of Calipatria, California

  • Latitud: 33.14
  • Longitud: -115.27
  • Profundidad: 8.0
  • Magnitud: 2.5
  • Localización: 23 km E of Calipatria, California

Sismo a 1 km SW of Brawley, California

  • Latitud: 32.97
  • Longitud: -115.54
  • Profundidad: 5.5
  • Magnitud: 3.1
  • Localización: 1 km SW of Brawley, California

Sismo a 2 km WNW of Brawley, California

  • Latitud: 32.99
  • Longitud: -115.55
  • Profundidad: 16.2
  • Magnitud: 4.3
  • Localización: 2 km WNW of Brawley, California

Sismo a 3 km SW of Brawley, California

  • Latitud: 32.96
  • Longitud: -115.56
  • Profundidad: 3.6
  • Magnitud: 2.2
  • Localización: 3 km SW of Brawley, California

Sismo a 3 km SSW of Brawley, California

  • Latitud: 32.95
  • Longitud: -115.54
  • Profundidad: 9.7
  • Magnitud: 2.2
  • Localización: 3 km SSW of Brawley, California

Sismo a 2 km WSW of Brawley, California

  • Latitud: 32.97
  • Longitud: -115.55
  • Profundidad: 9.7
  • Magnitud: 3.5
  • Localización: 2 km WSW of Brawley, California

Sismo a 2 km W of Brawley, California

  • Latitud: 32.98
  • Longitud: -115.55
  • Profundidad: 15.5
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 2 km W of Brawley, California

Sismo a 2 km WSW of Brawley, California

  • Latitud: 32.97
  • Longitud: -115.55
  • Profundidad: 3.2
  • Magnitud: 2.5
  • Localización: 2 km WSW of Brawley, California

Sismo a 2 km SW of Brawley, California

  • Latitud: 32.97
  • Longitud: -115.55
  • Profundidad: 8.0
  • Magnitud: 2.4
  • Localización: 2 km SW of Brawley, California

Sismo a 5 km SW of Brawley, California

  • Latitud: 32.96
  • Longitud: -115.57
  • Profundidad: 5.3
  • Magnitud: 2.3
  • Localización: 5 km SW of Brawley, California

Sismo a 16 km NW of Pinnacles, California

  • Latitud: 36.63
  • Longitud: -121.28
  • Profundidad: 5.3
  • Magnitud: 2.6
  • Localización: 16 km NW of Pinnacles, California

Sismo a 4 km WSW of Brawley, California

  • Latitud: 32.97
  • Longitud: -115.57
  • Profundidad: 12.1
  • Magnitud: 2.7
  • Localización: 4 km WSW of Brawley, California
