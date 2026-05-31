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Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 31 de mayo

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 31 de mayo
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 31 de mayo

Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:

  • Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
  • Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
  • No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
  • Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.

Sismo a 6 km SW of El Centro, California

  • Latitud: 32.74
  • Longitud: -115.60
  • Profundidad: 11.9
  • Magnitud: 2.1
  • Localización: 6 km SW of El Centro, California

Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.

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