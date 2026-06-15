Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 15 de junio
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este lunes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 27 km SSW of Los Ybanez, Texas
- Latitud: 32.48
- Longitud: -102.01
- Profundidad: 3.4
- Magnitud: 2.4
- Localización: 27 km SSW of Los Ybanez, Texas
Sismo a 10 km NW of Calipatria, California
- Latitud: 33.18
- Longitud: -115.60
- Profundidad: 6.5
- Magnitud: 3.2
- Localización: 10 km NW of Calipatria, California
Por qué ya no se debe usar la “escala sismológica de Richter”
La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local, se utilizó por mucho tiempo para medir justamente la magnitud de un sismo. Fue establecida en 1935 por el sismólogo Charles Francis Richter y su colega Beno Gutenberg. Sin embargo, en el siglo XXI se reemplazó, porque originalmente había sido creada para medir temblores débiles. Al momento de calcular la magnitud de un movimiento telúrico más intenso, no puede diferenciar todos los terremotos más grandes y los interpreta como similares. En la actualidad, su sucesora es la escala sismológica de magnitud de momento, que se introdujo por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori en 1979. Esta coincide y continúa con los parámetros de la escala de Richter, pero sirve para medir la energía liberada en terremotos de magnitudes superiores a 6,9, que es el punto en que empieza a falla la anterior. Otra forma de medir los sismos es con la escala Mercalli Modificada (MM), que tiene doce grados expresados en números romanos (I al XII). Esta permite medir su intensidad (no magnitud) y los efectos que provoca el terremoto, que dependen de las condiciones del terreno, la vulnerabilidad de las construcciones y la distancia epicentral. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica de la Argentina suele usarla para describir cómo el sismo afectó al terreno en que ocurrió, enfocado en las construcciones y las personas presentes allí.
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