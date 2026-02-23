Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 23 de febrero
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este lunes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 10 km NW of Avenal, California
- Latitud: 36.08
- Longitud: -120.19
- Profundidad: 10.8
- Magnitud: 2.8
- Localización: 10 km NW of Avenal, California
Sismo a 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma
- Latitud: 34.41
- Longitud: -97.46
- Profundidad: 5.0
- Magnitud: 3.1
- Localización: 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma
¿Dónde es más probable que ocurra un terremoto en los Estados Unidos?
Estados Unidos es uno de los países donde hay más riesgo de que se produzca un terremoto. La costa oeste de este país es la más propensa a sufrir sismos por su cercanía con el “cinturón de fuego” o “anillo de fuego” del Pacífico, una de las regiones sísmicas y volcánicas más importantes y activas del mundo. Sin embargo, algunos estados del centro también pueden ser afectadas por este tipo de fenómeno natural por sus zonas montañosas.
Un reciente estudio de los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) subraya que casi el 75% del territorio estadounidense puede experimentar terremotos dañinos en el futuro. Washington DC, Filadelfia, Nueva York y Boston son algunos de los estados que entran en esta zona de riesgo. No obstante, los de mayor potencial en verse afectados siguen siendo California, Alaska y Hawái.
Cabe destacar que las ciudades con mayor riesgo de sufrir un terremoto son San José, Vallejo y San Diego, ubicadas en California. Eso se debe a que están cruzadas por fallas geológicas en sus territorios que pueden ocasionar ondas sísmicas.
Sismo a 22 km NNE of Redway, California
- Latitud: 40.29
- Longitud: -123.70
- Profundidad: 22.6
- Magnitud: 2.2
- Localización: 22 km NNE of Redway, California
Sismo a 36 km SSW of Alamo, Nevada
- Latitud: 37.07
- Longitud: -115.35
- Profundidad: 11.6
- Magnitud: 3.5
- Localización: 36 km SSW of Alamo, Nevada
Sismo a 32 km SSW of Alamo, Nevada
- Latitud: 37.10
- Longitud: -115.32
- Profundidad: 9.7
- Magnitud: 3.7
- Localización: 32 km SSW of Alamo, Nevada
Sismo a 3 km SE of Pacifica, California
- Latitud: 37.60
- Longitud: -122.46
- Profundidad: 8.5
- Magnitud: 2.2
- Localización: 3 km SE of Pacifica, California
Sismo a 22 km ESE of Anza, California
- Latitud: 33.50
- Longitud: -116.45
- Profundidad: 3.3
- Magnitud: 2.2
- Localización: 22 km ESE of Anza, California
