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Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 4 de mayo
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este lunes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 33 km SSW of Los Ybanez, Texas
- Latitud: 32.44
- Longitud: -102.06
- Profundidad: 4.0
- Magnitud: 2.2
- Localización: 33 km SSW of Los Ybanez, Texas
Sismo a 4 km ESE of Pearsall, Texas
- Latitud: 28.88
- Longitud: -99.05
- Profundidad: 6.2
- Magnitud: 2.1
- Localización: 4 km ESE of Pearsall, Texas
Sismo a 1 km SE of Pearsall, Texas
- Latitud: 28.88
- Longitud: -99.09
- Profundidad: 4.5
- Magnitud: 2.1
- Localización: 1 km SE of Pearsall, Texas
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:
- Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
- Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
- No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
- Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.28
- Longitud: -119.10
- Profundidad: 7.9
- Magnitud: 3.5
- Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada
Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada
- Latitud: 39.28
- Longitud: -119.10
- Profundidad: 14.5
- Magnitud: 3.5
- Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada
LA NACION
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