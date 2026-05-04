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Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 4 de mayo

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este lunes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 4 de mayo
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 4 de mayo

Sismo a 33 km SSW of Los Ybanez, Texas

  • Latitud: 32.44
  • Longitud: -102.06
  • Profundidad: 4.0
  • Magnitud: 2.2
  • Localización: 33 km SSW of Los Ybanez, Texas

Sismo a 4 km ESE of Pearsall, Texas

  • Latitud: 28.88
  • Longitud: -99.05
  • Profundidad: 6.2
  • Magnitud: 2.1
  • Localización: 4 km ESE of Pearsall, Texas

Sismo a 1 km SE of Pearsall, Texas

  • Latitud: 28.88
  • Longitud: -99.09
  • Profundidad: 4.5
  • Magnitud: 2.1
  • Localización: 1 km SE of Pearsall, Texas

Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:

  • Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
  • Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
  • No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
  • Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.

Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.28
  • Longitud: -119.10
  • Profundidad: 7.9
  • Magnitud: 3.5
  • Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada

Sismo a 18 km SE of Silver Springs, Nevada

  • Latitud: 39.28
  • Longitud: -119.10
  • Profundidad: 14.5
  • Magnitud: 3.5
  • Localización: 18 km SE of Silver Springs, Nevada
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