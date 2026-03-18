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Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 18 de marzo

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este miércoles en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 18 de marzo
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 18 de marzo

Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:

  • Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
  • Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
  • No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
  • Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.

Sismo a 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma

  • Latitud: 34.42
  • Longitud: -97.46
  • Profundidad: 7.1
  • Magnitud: 2.4
  • Localización: 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma

Sismo a 26 km S of Malibu, California

  • Latitud: 33.78
  • Longitud: -118.76
  • Profundidad: 0.0
  • Magnitud: 2.3
  • Localización: 26 km S of Malibu, California

Sismo a 22 km ENE of San Ardo, California

  • Latitud: 36.07
  • Longitud: -120.66
  • Profundidad: -0.7
  • Magnitud: 2.6
  • Localización: 22 km ENE of San Ardo, California

¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?

En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.

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