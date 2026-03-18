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Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 18 de marzo
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este miércoles en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:
- Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
- Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
- No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
- Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
Sismo a 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma
- Latitud: 34.42
- Longitud: -97.46
- Profundidad: 7.1
- Magnitud: 2.4
- Localización: 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma
Sismo a 26 km S of Malibu, California
- Latitud: 33.78
- Longitud: -118.76
- Profundidad: 0.0
- Magnitud: 2.3
- Localización: 26 km S of Malibu, California
Sismo a 22 km ENE of San Ardo, California
- Latitud: 36.07
- Longitud: -120.66
- Profundidad: -0.7
- Magnitud: 2.6
- Localización: 22 km ENE of San Ardo, California
¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?
En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.
LA NACION
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