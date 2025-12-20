en vivo
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy sábado 20 de diciembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este sábado en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 13 km SSE of Tennant, California
- Latitud: 41.48
- Longitud: -121.85
- Profundidad: 6.9
- Magnitud: 2.0
- Localización: 13 km SSE of Tennant, California
Sismo a 5 km SE of San Ramon, California
- Latitud: 37.75
- Longitud: -121.94
- Profundidad: 8.6
- Magnitud: 2.1
- Localización: 5 km SE of San Ramon, California
Sismo a 3 km SSW of San Ramon, California
- Latitud: 37.76
- Longitud: -121.99
- Profundidad: 7.3
- Magnitud: 2.2
- Localización: 3 km SSW of San Ramon, California
Sismo a 4 km SE of San Ramon, California
- Latitud: 37.75
- Longitud: -121.95
- Profundidad: 4.7
- Magnitud: 3.1
- Localización: 4 km SE of San Ramon, California
Sismo a 5 km SE of San Ramon, California
- Latitud: 37.75
- Longitud: -121.94
- Profundidad: 9.9
- Magnitud: 3.8
- Localización: 5 km SE of San Ramon, California
Sismo a 4 km SE of San Ramon, California
- Latitud: 37.76
- Longitud: -121.94
- Profundidad: -0.1
- Magnitud: 3.8
- Localización: 4 km SE of San Ramon, California
Sismo a 5 km SE of San Ramon, California
- Latitud: 37.75
- Longitud: -121.94
- Profundidad: 9.3
- Magnitud: 4.0
- Localización: 5 km SE of San Ramon, California
Sismo a 5 km SE of San Ramon, California
- Latitud: 37.75
- Longitud: -121.94
- Profundidad: 8.0
- Magnitud: 2.5
- Localización: 5 km SE of San Ramon, California
¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de la historia?
El sismo más fuerte de la historia registrado fue el 22 de mayo de 1960. El evento ocurrió en Valdivia, Chile y alcanzó una magnitud de 9,5. Fue tal la fuerza de este temblor que desencadenó erupciones volcánicas y un tsunami que arrasó ciudades a lo largo de la costa chilena y cruzó el océano Pacífico hasta Japón, Hawaii y Filipinas. Se calcula que dejó al menos 2000 víctimas fatales y dos millones de personas afectadas.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Noticias de Florida, en vivo: asumió Eileen Higgins en Miami y lo que hay que saber hoy, jueves 18 de diciembre
- 2
De dólar a peso mexicano, hoy: tipo de cambio en vivo este viernes 19 de diciembre
- 3
Trump suspende programa de lotería de “green cards” tras el ataque a la Universidad de Brown y el crimen de un profesor del MIT
- 4
La Casa Blanca empieza a publicar archivos del caso Epstein, pero no aplaca la presión demócrata