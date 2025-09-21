Temblor en México: últimos sismos reportados hoy domingo 21 de septiembre

00:55 | Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:

Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.

Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.

No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.

Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.

00:25 | ¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.