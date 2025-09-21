EN VIVO
Temblor en México: últimos sismos reportados hoy domingo 21 de septiembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
00:55 | Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:
- Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
- Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
- No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
- Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
00:25 | ¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?
Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.
LA NACION
Más notas de Terremotos
Más leídas de Estados Unidos
- 1
En Texas: intentaban cruzar a EE.UU. con “mango congelado” cuando la CBP descubrió algo inesperado
- 2
Gavin Newsom bajo presión: cuál es la ley de inmigración que la administración Trump le pide vetar al gobernador
- 3
Feria Estatal de Texas 2025: precio de la entrada y cuándo es más barato ir
- 4
Trabajo en Walmart en Florida: lanzan vacantes y así se puede aplicar